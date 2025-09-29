Marta Torné, sincera sobre el marit i les relacions obertes a ‘Col·lapse’

Marta Torné ha estrenat Eufòria Dance Kids aquest divendres, un programa nou dins de l’univers del programa musical més exitós de TV3. En aquesta ocasió, però, aquesta proposta no ha acabat de convèncer perquè l’audiència que ha fet ha estat bastant discreta. Sí que ha agradat la seva participació en l’altra estrena del cap de setmana, el primer Col·lapse amb Jordi González al capdavant. Convertida en la padrina d’aquest format, la veurem a plató cada dissabte de la mà del seu íntim amic amb qui no fa més que demanar que els posin un programa junts. En aquesta primera interacció, la barcelonina ha donat pinzellades de la seva vida personal en una entrevista que serveix per conèixer-la una mica més.
Ha fet molta gràcia veure’ls interactuar en una entrevista divertida, ja que la connexió i l’amistat entre ells és molt evident. Ella que sempre ha estat molt curosa de la seva vida personal, ha parlat una miqueta més sobre el tema perquè s’ha deixat estirar la llengua: “No en parlo perquè la meva vida privada és molt avorrida”, ha dit. Casada amb un home molt creatiu, un director de cinema i de televisió, comparteixen la professió però des de punts de vista i rangs diferents: “Convivim molt bé, però tampoc parlem molt de feina. Quan està rodant o quan jo estic gravant no ens anem a veure. Ell em proposa com a actriu per a alguna de les seves sèries, però els directors només tenen mà pel que fa als personatges protagonistes i els secundaris moltes vegades no els poden imposar ells. Si ell em demana fer un personatge i jo m’hi veig, doncs sí que ho faig és clar”.
En un altre punt del programa, la Marta s’ha sincerat pel que fa a aquesta relació. I què ha dit? Que li hagués encantat ser bisexual i tenir relacions obertes, però que educacionalment i culturalment no ho necessita: “A mi no m’agradaria tenir una relació oberta perquè prefereixo l’exclusivitat i les coses de Disney amb els prínceps que ens agraden. Si ha de passar alguna cosa i que em siguin infidel, prefereixo no saber-ho“.
La Marta és una dona totterreny que no ha parat de treballar. Diu que li encanta fer-ho, ja que la feina és el seu “refugi”: “Em realitza i, a més a més, en aquesta feina m’encanta l’equip que tenim, veure que tothom et cuida i que vol que estiguis bé. Venir a treballar a la tele no és com ser funcionari i anar a una oficina. Sempre acabo l’estiu desitjant que arribi setembre perquè tinc moltes ganes de tornar-hi. Jo soc més feliç treballant que de vacances, i que no es malinterpreti perquè després si treballo molt em queixo que necessito descansar, però treballar estic molt contenta”.
De fet, el Jordi li ha recriminat que aquest agost la va veure esgotada després de molts mesos de rodatges. El que passa és que Los protegidos l’ha forçat a gravar un munt d’escenes a la nit, cosa que l’ha cansat més de l’habitual: “Jo ja no tinc edat, és molt pesat perquè a les dues del matí encara et queden quatre hores i jo no podia més“.
Com es van conèixer la Marta Torné i el Jordi González?
La Marta i el Jordi es van conèixer fa 25 anys, quan ell la va fitxar per al seu programa de llavors perquè un col·laborador la volia tenir a la seva secció. Què recorda ella d’aquell moment? Curiosament, una primera reunió que no va anar gens bé: “Jo vaig començar una mica amb mal peu i recordo que em tenies a prova. El problema és que ho vaig fer fatal… Recordo que em vas dir que vingués al teu despatx i em vas dir que no havies vist, fins llavors, que tingués el talent suficient que t’havien dit que tenia“. El presentador va donar-li dues setmanes de prova i, si no li demostrava que efectivament tenia talent, hauria de ser acomiadada.
Quan la Marta ha tret a la llum aquesta anècdota, el Jordi s’ha posat vermell: “Perdona, però jo parlava així? No m’ho puc creure. Jo era així d’imbècil?“. I ella ha seguit la broma: “No, tu sempre molt elegant i molt guapa. Simplement, ho estic exagerat una mica perquè hi hagi una mica de drama”. Ara bé, sí que és cert que va donar-li un ultimàtum: “Però em va anar bé, Jordi, vaig fer-ho millor i m’ha anat bé, tenint en compte que segueixo aquí. I és gràcies a tu que hi segueixo”.
Una parella d’amics que han tornat a aprofitar el programa per demanar que els posin junts a fer un programa: “Hem de fer un late night fins a les dues de la matinada”. Si continua agradant aquesta parella, qui sap si els concedeixen el desig.