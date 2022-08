Cinc morts i alguns desapareguts en un nou bombardeig rus a Ucraïna

Almenys cinc persones han mort per un bombardeig rus en el poblet de Kamianka, a la regió de Zaporiyia, a la part sud d’Ucraïna. Ha estat el dirigent de la regió, Alexander Starukh l’encarregat de donar la notícia qui ha lamentat que les morts han estat civils i ha recordat que encara no es poden comptabilitzar les morts perquè podria haver-hi gent sota les runes. D’aquesta manera, ha assegurat que ha estat un atac rus en el seu canal de Telegram. Així i tot, Rússia encara no s’ha pronunciat sobre els fets.

Aquest dissabte a la matinada un bombardeig hauria posat fi a la vida d’unes cinc persones a un poblet del sud d’Ucraïna. Tot i que el govern rus encara no s’ha manifestat, el cap de la regió ja dona per fet que ha estat un atac de l’exèrcit rus. A més, ha lamentat per sobre de tot que les víctimes eren civils, entre ells almenys dos nens. “Inhumans russos van posar fi a la vida d’Anastasia Borovyk i els seus dos fills, de vuit i dos anys”, ha escrit en el seu compte de Telegram, abans d’informar que la víctima tenia 29 anys i era treballadora cultural. De les altres dues víctimes no ha transcendit la seva identitat.

El president de Rússia, Vladímir Putin, durant una reunió telemàtica amb el seu govern / DPA

Atacs sense motiu aparent

El poblet de Kamianka no és un punt estratègic en la guerra d’Ucraïna, per això pot sorprendre l’atac. Tot i això, Starukh ha assegurat que s’han produït sis atacs diferents amb sis bombes. A més, també ha confirmat que s’han fet tots “des del territori ocupat exclusivament a edificis residencials”. L’edifici de quatre pisos en el qual vivia la família de la qual se sap la identitat va ser un dels llocs atacats: “El pis superior va quedar completament destruït”. Així mateix, el dirigent regional ha expressat les seves condolences a les famílies i amics. “No hi ha perdó per a aquest crim”, ha assegurat.