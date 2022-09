Carnisseria de les forces russes a la regió ucraïnesa de Zaporíjia￼

Almenys 23 persones han mort i prop de 30 han resultat ferides aquest divendres a causa d’un atac de les forces russes contra un “comboi humanitari” a la regió ucraïnesa de Zaporíjia, segons han denunciat les autoritats d’Ucraïna, informa l’agència Europa Press.

El cap de l’Autoritat Militar Regional de Zaporíjia, Oleksandr Staruj, ha detallat que “l’enemic ha llançat un atac amb coets contra un comboi humanitari que sortia d’un centre regional”. “Se sap que hi ha 23 morts i 28 ferits. Tots civils, els nostres compatriotes”, ha afegit.

Així, Staruj ha subratllat en una sèrie de missatges al seu compte a Telegram que “la gent estava fent fila per abandonar el territori temporalment ocupat, recollir els seus familiars i portar ajuda”. “Els treballadors dels equips de rescat, metges i tots els serveis rellevants estan treballant al lloc”, ha reblat.

Mort un alt càrrec prorús a Kherson

D’altra banda, un alt càrrec de les autoritats prorusses a la regió ucraïnesa de Kherson ha mort aquest divendres a causa d’un atac amb míssils per part de les Forces Armades ucraïneses, segons ha denunciat el parlamentari russos Alexander Malkevich.

“Com a resultat d’un atac terrorista amb un míssil guiat de les Forces Armades d’Ucraïna contra el centre de Jerson, ha mort Alexei Katerinichev, ‘número dos’ de l’Administració de Seguretat de la Regió de Jerson”, ha dit a Telegram.

Així, ha indicat que era un oficial condecorat i ha detallat que feia un mes i mig que estava en el càrrec. “Abans del nomenament, va servir 25 anys a la Força Fronterera i en unitats del Servei Federal de Seguretat (FSB)”, ha especificat.

“L’han matat a l’habitació on era i vivia. És una repetició de l’atac terrorista de les autoritats ucraïneses contra Alexei Zhuravko”, mort el 25 de setembre en un altre atac amb míssils a Jerson.

El president de Rússia, Vladímir Putin, té previst firmar aquest divendres l’adhesió de les autoproclamades repúbliques de Donetsk i Lugansk, així com la de les regions de Kherson i Zaporíjia —parcialment ocupades per les forces russes— després dels referèndums dels últims dies, rebutjats per la comunitat internacional.