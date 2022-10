La UE estudia donar a Ucraïna una ajuda de 1.500 milions mensuals el 2023

La Unió Europea podria donar una ajuda mensual de 1.500 milions d’euros a Ucraïna el pròxim any 2023. Això és el que hi ha sobre la taula segons ha confirmat la mateixa presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, aquest divendres. Von der Leyen ha remarcat que Kíiv requereix un “flux d’ingressos predictible i estable” i aquests diners podrien servir per cobrir les seves necessitats financeres. Les estimacions d’Ucraïna són que necessiten entre 3.000 i 4.000 milions al mes, però la Unió Europea no ho cobriria del tot. Els ministres de Finances estan ara donant-li voltes al “mecanisme adequat” per poder enviar aquests diners a Ucraïna mes a mes. “Era important donar un senyal a Ucraïna”, ha justificat Von der Leyen, que ha evitat detallar com serà el suport financer malgrat insistir que és necessari.

De fet, els 27 coincideixen que cal continuar donant suport a Ucraïna “tot el temps que sigui necessari” en l’àmbit polític, financer i militar, pel que el bloc comunitari analitza com donar-los més ajuda financera l’any que ve. Això sí, encara estan pendents de fer arribar a Ucraïna 3.000 milions d’euros dels 9.000 milions ja promesos en ajuda macrofinancera, pel que la nova promesa s’afegeix a aquests diners que no han arribat.

Increment de la tensió a la Xina i l’Iran

A banda de la situació a Ucraïna, els líders de la Unió Europea han reflexionat sobre la relació entre el bloc comunitari i la Xina i han constatat una “acceleració de les tensions”. La presidenta de la Unió Europea ha criticat aquest augment de tensió amb Pequín i ha assenyalat que “en el congrés el president Xi segueix reforçant el discurs molt assertiu i autosuficient” que ha decidit adoptar el país. “El sistema xinès és fonamentalment diferent al nostre i som conscients de la naturalesa de la rivalitat”, ha assenyalat.

A banda, els 27 també han condemnat “l’ús de la força injustificat i inacceptable per part de les autoritats iranianes contra manifestants pacífics, especialment dones” en aquests dies en què el país està vivint una de les revoltes més rellevants dels últims anys. De fet, la Unió Europea ja ha aprovat aquesta setmana sancions per la repressió de les protestes, que ja acumulen més de cent morts pel cap baix.