La policia mata una adolescent a l’Iran per no cantar un himne pro règim

Asra Panahi. És el nom de l’estudiant de secundària assassinada a l’institut per la policia de l’Iran per negar-se a cantar un himne pro règim. Només tenia 16 anys i la seva mort ha desencadenat noves protestes arreu del país aquest cap de setmana. La setmana passada, les forces de seguretat van assaltar el seu institut, a Ardabil, i van exigir a les alumnes que cantessin un himne en honor a l’aiatol·là Ali Khamenei, líder suprem de l’Iran. Les alumnes s’hi van negar i la policia les va apallissar. Panahi i altres companyes van ser ingressades a l’hospital on, la jove de 16 anys, va morir l’endemà, 13 d’octubre, a causa de les greus ferides.

Les forces iranianes han negat la implicació de les seves forces en la mort de la jove. És més, després de la indignació que van provocar aquests fets arreu del país, un oncle de Panahi va sortir als mitjans de comunicació afirmant que la causa de la mort era una malaltia cardíaca congènita. Es tracta de la mateixa versió oficial que es va donar després de la mort de la jove kurda de 22 anys, Mahsa Amini, detinguda i apallissada per la policia moral per no dur el vel mal col·locat.

Les estudiants, una gran força a la revolta

Les alumnes de secundària s’han convertit en una gran força en aquesta revolució contra el règim iranià. Les estudiants s’havien gravat a les aules dels instituts agitant a l’aire els seus hijabs, fent fotos dels líders suprems de l’Iran i cridant consignes contra el règim i a favor d’Amini. Aquests vídeos es van viralitzar i, com a resposta, les autoritats iranianes van dur a terme diverses batudes a les escoles la setmana passada amb informes oficials, van irrompre a les aules i van detenir, de manera violenta, a les alumnes.

Unes 300 persones es van manifestar a Barcelona el 15 d’octubre contra el règim iranià després de l’assassinat de Mahsa Amini | EP

La mort de Mahsa Amini

La revolució a l’Iran esclata amb l’assassinat de Mahsa Amini fa aproximadament un mes i ja s’ha convertit en el principal desafiament al règim dels aiatol·làs. Les mobilitzacions van començar després de la mort d’Amini el 16 de setembre i s’han cobrat més de 100 víctimes mortals. Així i tot, les protestes estan lluny de perdre força i ara ja han traspassat fronteres i els crits contra el règim han arribat a ciutats com Barcelona, Londres i Brussel·les. Segons Amnistia Internacional, la mitjana d’edat de les víctimes de la repressió policial a Iran és de 20 anys i informa que s’ha detingut a més de 1.200 persones.

Mahsa Amini, la noia iraniana assassinada per la policia de la moral per dur mal col·locat el vel / EP

El 23 de setembre, durant una manifestació en protesta per l’assassinat d’Amini, una noia iraniana de 16 anys i que tenia un canal de YouTube amb més d’un milió de seguidors va morir a mans de les forces de seguretat. Es deia Samina Esmaeilzadeh. Poc després també es coneixia l’assassinat de Hadis Nafaji, una jove de 20 anys que es va fer viral per un vídeo on es feia una cua davant la policia de l’Iran per mostrar la seva protesta a l’obligació de dur el vel.