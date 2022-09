Protestes massives per la mort de Mahsa Amini en mans de la policia d’Iran

La mort de Mahsa Amini ha provocat una autèntica revolució a l’Iran i a altres països del món. Les dones han sortit el carrer sense hiyab per protestar per la mort d’aquesta jove de 22 anys a causa de la pallissa que va rebre per part de la policia de l’Iran per portar mal col·locat el mocador. Ara la majoria de dones se l’estan traient i s’estan manifestant en protestes on ja hi ha hagut més de 20 morts. També s’hi han unit molts homes en una reedició de la Primavera Àrab per alliberar les dones de l’obligació de dur hiyab. Amini va ser detinguda el passat 13 de setembre a Teherán per la Policia de la Moral per portar mal posat el mocador i segons les autoritats va tenir un atac de cor pel que va ser portada a l’hospital, on va morir. Aquesta versió, però, ha estat qüestionada per la família i gran part de la societat iranià.

A l’Iran ja s’ha detingut almenys a 739 persones per les protestes per la mort d’aquesta jove, que ara ja van més enllà de la seva figura amb la intenció d’aconseguir la llibertat per a les dones en aquest país on encara se les mata per qüestions religioses que persegueix la Policia de la Moral. “Hem arrestat i detingut a 739 esvalotadors, incloses 60 dones”, va explicar el cap de la Policia iraniana a la província de Gilan, Asisiolá Maleki, a l’agència de notícies oficial iraniana, IRNA. Les protestes continuen creixent aquests dies, pel que la xifra podria haver crescut de forma important. Una autèntica revolució està prenent l’Iran, un país on les dones continuen subordinades als homes i a la religió.

Protestes al consolat iranià de Londres

Les protestes no només s’estan produint a l’Iran, sinó que han arribat fins i tot a països europeus. A Londres, de fet, hi ha fins a cinc policies en estat greu pels enfrontaments amb manifestants que protestaven davant l’ambaixada d’Iran i a Grècia la seu de la diplomàcia iranià va ser atacada amb còctels molotov.

Els manifestants van trepar per les barreres que separen l’ambaixada iranià del carrer i van intentar ocupar la seu aquest diumenge al vespre. Va ser llavors quan els policies es van enfrontar a ells i segons la policia metropolitana de Londres “van patir lesions i ossos trencats després de ser atacats amb ampolles, projectils i maons”. “Van ser escenes inacceptables de desordre violent”, afegeix el comunicat. Davant aquests fets ja hi ha una dotzena de detinguts i es treballa per identificar la resta pròximament perquè “hi ha persones que no han estat detingudes aquesta nit i que van cometre delictes greus”.

Protesta a Londres per la mort d’una noia iraniana que portava malament el mocador / EP

“Respectem el dret de les persones a protestar pacíficament i sempre treballem amb els organitzadors perquè això sigui possible, però no tolerarem atacs no provocats contra els nostres oficials com hem vist avui ni protestes que deixin altres comunitats sentint-se insegures”, va deixar clar el comandant Karen Findlay aquest diumenge.