Batalla campal a Twitter per una polèmica sobre el vel i l’islam

Les xarxes porten diversos dies atrapades en un bucle discutint sobre el vel i l’islam, polèmica que parteix d’una discussió anterior sobre els insults que uns individus van dedicar a la diputada d’ERC Najat Driouech el dia que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, va ser suspesa. Els republicans van denunciar que seguidors de Borràs havien insultat Dirouech en veure-la sortir de la cambra catalana, al crit de “mora de merda”.

Diverses persones van corroborar la denúncia aportant el seu testimoni. Tot i així, un grup va posar en dubte els fets i va reclamar a Driouech que aportés proves que havia estat insultada. Aquesta demanda que li van fer alguns seguidors de Borràs va generar malestar entre les files republicanes, en considerar que la víctima dels insults no havia de justificar-se.

La @najat_driouech no necessita ningú que la defensi. Només companys i companyes que es posin al seu costat per combatre les actituds racistes SEMPRE.

Des del privilegi, sembla que hi ha lluites que cansen. pic.twitter.com/K9CBH5s3jQ — Raquel Sans Guerra (@raquelsans) August 5, 2022

Estimada @najat_driouech, ni tu ni cap víctima d'agressió racista s'ha de justificar. Només faltaria!



I gràcies de nou per la teva valentia, perquè estàs fent evident que encara ens queda molta feina per acabar amb el racisme, arreu i a tots els nivells!!



I la farem ✊💜😘 https://t.co/uqRuEXn5ck — Meritxell Serret Aleu (@MeritxellSerret) August 4, 2022

Un activista musulmà a punt de ser expulsat entra en la polèmica

A banda d’aquest episodi parlamentari, en els darrers dies el president de l’Associació per la Defensa dels Drets de la Comunitat Musulmana (Adedcom) de Reus, Mohamed Said Badaoui, ha denunciat que la policia espanyola el vol expulsar de l’Estat per motius polítics. Les xarxes s’han agafat també a aquesta notícia per polemitzar sobre el propi Badaoui, que apareix en moltes fotografies amb membres d’ERC. Les autoritats espanyoles l’estarien considerant com un “radical”. Alguns usuaris han denunciat que s’ha divulgat informació falsa sobre l’activista.

El portal web 'El Puntual 24h' ha escampat unes suposades declaracions de Mohamed Saïd Badaoui, a qui titlla de "lider salafista a Catalunya".



🔍 Vegem què hi ha al darrere. pic.twitter.com/uyyHriRftK — Alaaddine Azzouzi (@aladdin_azr) August 10, 2022

Badaoui va rebre una notificació administrativa d’expulsió divendres passat i va qüestionar, en declaracions a l’ACN, que una mesura d’aquestes característiques i “sense proves” es pugui fer sense passar per la via judicial. Precisament Badaoui s’ha vist barrejat també en una polèmica sobre el vel islàmic, arran d’una piulada que el cantautor Lluís Llach va fer fa uns dies en el marc del debat a les xarxes. Llach qüestionava aquesta peça de roba i la desigualtat que representa entre homes i dones en l’univers musulmà. Badaoui va atacar-lo considerant el seu comentari d’extrema dreta.

A mí també em fa pensar, que t'has equivocat de partit i hauries d'afiliar a V🤮X, són el que estan acostumats a difondre imatges islamofobes sense constatar la seva autenticitat.

La extrema dreta catalana sempre utilitzarà l'islam per atacar els seus rivals polítics. Lamentable https://t.co/YdodTsdCCF — Mohamed Said Badaoui (@MohamedSaidBad2) August 3, 2022

El debat ha generat milers de missatges sobre el vel islàmic, però també un enfrontament àcid entre partidaris i detractors del vel, amb la derivada política catalana i els retrets a determinades esquerres i en particular a ERC. Alguns detractors del vel opinen que es tracta d’un signe d’opressió que pateixen les dones, mentre que hi ha qui el defensa en considerar que les dones musulmanes que viuen a Catalunya són lliures de portar-lo si volen. Aquest debat ha tornat a posar el focus sobre la diputada d’ERC, que ja va estar a l’ull de l’huracà per l’episodi dels insults a les portes del Parlament.