Maten Hadis Nafaji, viral per fer-se una cua davant la policia a l’Iran

Les protestes massives a l’Iran en contra de la Policia de la Moral i l’obligació de dur hiyab estan donant la volta al món per la força que mostren les dones que surten a manifestar-se i per la quantitat de morts en mans de la policia de l’Iran. Les protestes van començar quan es va conèixer la mort de Mahsa Amini després de rebre una pallissa de la policia per portar mal posat el mocador a Teheran. Fins ara ja hi ha 41 morts a les protestes que van començar ara fa vint dies. L’última d’elles ha estat la mort de Hadis Nafaji, una dona que es va fer viral per un vídeo on es feia una cua davant la policia de l’Iran per mostrar la seva protesta a l’obligació de dur el vel.

Símbol contra la repressió a l’Iran

Aquesta noia s’havia convertit en tot un símbol contra la repressió que pateixen les dones a l’Iran per un gest que ha recorregut tot el món. La jove, de només vint anys, va posar-se davant de la policia, es va treure el mocador i es va fer una cua. Això està prohibit a l’Iran, pel que el gest va ser vist com una mostra de valentia a tot el món, ja que la noia s’estava jugant la vida només per mostrar el seu cabell i fer-se una cua. En aquell moment no li va passar res i el vídeo es va fer viral a les xarxes, convertint-la en una icona de la lluita de les dones de l’Iran. Dies després, però, ha estat brutalment assassinada a trets per la policia de la moral de Teheran.

Sis trets al pit, la cara i el coll

La jove va morir el passat dissabte quan va rebre fins a sis trets de la policia de l’Iran. Els van repartir pel pit, la cara i el coll, pel que no va tenir cap possibilitat de sobreviure i va morir gairebé en el mateix instant que va rebre els trets. La noia tenia només 19 anys i aquest mes de setembre complia els vint. Serà recordada com un símbol d’aquesta revolució de les dones a l’Iran i com una icona de la llibertat per a les dones sotmeses a les ordres dels homes i a codis religiosos molt estrictes pels que molts cops acaben morint.