Troben morta la dona desapareguda a Lleida i creuen que l’ha matat l’home

La desaparició d’Irina Mihaela a Lleida ha acabat amb un final tràgic. Aquest divendres al migdia, els Mossos d’Esquadra han trobat el cos de la dona, de 34 anys i de nacionalitat romanesa que portava desapareguda des de diumenge passat, a l’edifici on vivia, com ha avançat el diari Segre. Segons sembla, es tractaria d’una mort criminal i la policia no descarta que es tracti d’un altre cas de violència masclista. Els Mossos, que ja investiguen els fets com a crim, tenen controlat la parella de la víctima, amb denúncies per violència masclista i que a hores d’ara encara no està detingut.

Els Mossos d’Esquadra sospiten que la pot haver mort el seu home, denunciat per violència masclista, i que hauria amagat el cos al traster de l’habitatge / ACN

Possible cas de violència masclista

Irina Mihaela era víctima de violència masclista, tal com ha pogut saber l’ACN, i havia denunciat en diverses ocasions la seva parella, també de nacionalitat romanesa, per aquest motiu. El cas està en mans de la unitat d’investigació dels Mossos i sospiten que l’home hauria matat Mihaela i, posteriorment, hauria amagat el cos. La policia ha trobat el cadàver en un traster que la família tenia a l’edifici on viuen, al barri de Balàfia de Lleida. El sospitós no està detingut perquè es trobaria ingressat a la unitat psiquiàtrica de l’Hospital Santa Maria des de diumenge.

https://twitter.com/mossos/status/1603393147656175619?s=20&t=OYhqn2C4qMCDQhW_7HyMFw

Desapareguda a Lleida

La família de la dona no sabia res d’ella des de diumenge passat, 11 de desembre, i fins i tot en van denunciar la seva desaparició. No ha sigut fins aquest dijous que els Mossos d’Esquadra han publicat a les seves xarxes socials que buscaven la Irina Mihaela a Lleida. Els agents han localitzat el seu cadàver aquest divendres, pocs minuts abans de les dues del migdia.