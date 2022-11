Busquen un home per matar el seu germà al Baix Penedès

Els Mossos d’Esquadra busquen un home per haver matat presumptament el seu germà a Santa Oliva (Baix Penedès). És el tercer crim violent d’aquesta setmana després d’una agressió en una masia de Flix (Ribera d’Ebre) i d’un apunyalament a Mollerussa (Pla d’Urgell) durant una baralla entre clans. La policia catalana ha informat que la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) està al capdavant de la investigació per esclarir la mort de l’home de 40 anys.

Al voltant de les 5.30 els Mossos han rebut un avís d’emergència per anar a un domicili de Santa Oliva perquè hi havia una persona ferida. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, la víctima estava ferida de gravetat. Quan els efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) van arribar al domicili només van poder certificar la mort violenta de l’home. Les primeres investigacions apunten que hauria estat el cunyat de la víctima qui hauria trucat a emergències i que hauria assenyalat el germà com a possible autor del crim.

Agents dels Mossos a la casa de Santa Oliva on s’ha comès el crim / ACN

Tres morts violentes a Catalunya en menys d’una setmana

L’homicidi de Sant Oliva és el tercer crim violent que es comet a Catalunya en menys d’una setmana. Aquest dijous els Mossos d’Esquadra van detenir dues persones per apunyalar de mort un home i ferir-ne dos més durant una baralla tumultuària entre dos clans rivals a Mollerussa. Els detinguts són un pare i un fill de 62 anys i 36 anys, que estan acusats d’homicidi dolós i lesions. L’Ajuntament de Mollerussa ha demanat més presència policial al carrer per evitar una revenja.

Durant el cap de setmana un home va morir a Flix per una agressió en un mas de la localitat. Els agents investiguen les causes de la mort. Segons els primers indicis, un home ucraïnès hauria agredit una parella d’alemanys que vivien a la masia. L’home va morir a un Centre d’Atenció Primària (CAP) on havia estat traslladat per intentar reanimar-lo.