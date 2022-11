Un home mor després d’una baralla en un mas de Flix

Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort d’un home a Flix (Ribera d’Ebre). Segons ha informat la policia catalana, van rebre un avís cap a les 21.30 d’aquest divendres per una agressió en un mas de la localitat. La víctima va ser traslladada a un Centre d’Atenció Primària (CAP) pròxim per intentar reanimar-lo, però va acabar morint a conseqüència de les ferides que havia patit.

La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos té en marxa una investigació que de moment està sota secret d’actuacions. Segons ElCaso.cat, una parella d’alemanys que vivien a la masia han estat agredits per un ucraïnès. De moment no han transcendit els motius de la discussió i la policia catalana no ha confirmat cap detenció.

Imatge d’arxiu d’una ambulància del SEM / ACN

Preocupació per l’augment de les agressions violentes

En els últims mesos hi ha hagut un increment important de les agressions amb violència, sobretot amb arma blanca, la qual cosa ha creat certa alarma. Tot i que els delictes han caigut de manera global respecte el 2019, l’increment dels apunyalaments i les agressions ha obligat al departament d’Interior a sortir al pas de les crítiques per demanar calma.

A mitjans d’octubre l’autor d’un apunyalament a les Borges Blanques es van entregar als Mossos d’Esquadra. El detingut és un jove de 23 anys que va matar un home de 34 amb un matxet després d’una baralla al carrer. Un parell de setmanes abans un home va rebre dues ganivetades, una al pit i una altra al coll, al centre de Sant Cugat, però la ràpida intervenció dels serveis d’emergència va permetre salvar-li la vida.

El dispositiu de seguretat de les festes de la Mercè també va generar moltes crítiques després que s’hi produïssin diversos apunyalaments. El 24 de setembre un jove de 25 anys va morir apunyalat a l’avinguda Maria Cristina durant els aldarulls que hi va haver en la segona nit de les festes. L’endemà n’hi va haver un altre a la Gran Via, just després dels concerts de la nit del diumenge.