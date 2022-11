Mor apunyalat en una baralla entre clans a Mollerussa

Els Mossos d’Esquadra han detingut dos homes per un apunyalament mortal a Mollerussa (Pla d’Urgell). Segons ha informat la policia catalana, una baralla tumultuària en un bar del passeig Beethoven de la localitat lleidatana entre dos clans va acabar amb un home mort i un altre ferit greu per les ganivetades dels dos detinguts.

Els detinguts són un pare i un fill de 62 anys i 36 anys, que estan acusats d’homicidi dolós i lesions. Segons ha avançat l’ACN, la mateixa víctima, que encara estava conscient quan la Policia Local va arribar al lloc dels fets, qui va explicar als agents quins havien estat els responsables del seu apunyalament. Poc després va morir a causa de les ferides.

Els Mossos d’Esquadra, que investiguen les causes de la baralla i l’apunyalament mortal, estan en alerta per evitar possibles represàlies entre els clans implicats en l’incident.

Foto d’arxiu d’unes manilles | Mossos d’Esquadra

Un home mort en una baralla a Flix

Fa uns dies un home va morir després d’una baralla en un mas de Flix (Ribera d’Ebre). Les primeres informacions apunten que un home ucraïnès hauria agredit una parella d’alemanys que vivien a la masia. La víctima va ser traslladada a un Centre d’Atenció Primària pròxim per intentar salvar-li la vida, però va acabar morint per les ferides. La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos investiga el cas, que està sota secret d’actuacions, per esclarir el motiu de l’agressió.

En les últimes setmanes hi ha hagut un increment preocupant de les agressions amb arma blanca. Tot i que els delictes han caigut de manera global respecte a les xifres anteriors a la pandèmia, els últims casos han augmentat la sensació d’inseguretat al carrer fins al punt que l’Ajuntament de Barcelona ha tornat a parlar de la “cultura de la navalla” i ha anunciat que la Guàrdia Urbana patrullarà amb detectors de metalls per localitzar armes blanques.