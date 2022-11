Troben mort un excursionista desaparegut des de divendres a Osona

Els equips de rescat han trobat mort l’excursionista que va desaparèixer divendres a Rupit i Pruit. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, el cos sense de vida de l’home de 42 anys, que va sortir a fer una travessa als voltants del castell de Rupit, ha estat localitzat cap a les 12.00. L’única pista que tenien era el seu vehicle, que estava estacionat al nucli antic del municipi.

Els bombers han coordinat les tasques de cerca, que es va iniciar ràpidament per les zones de pas més probables de l’excursionista. Durant to el dissabte es van establir diversos sectors de cerca, però sense cap resultat. Aquest matí, 13 dotacions ha fet un nou intent a la ruta entre Rupit i Tavertet amb el suport de l’helicòpter i efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) per revisar les cingleres.

Dispositiu dels bombers per localitzar l’home desaparegut a Osona / Bombers

Els equips de rescat localitzen l’excursionista en un lloc de difícil accés

Els grups de treball mixtos han identificat nous sectors de recerca. Les dues unitats canines del Grup Caní de Recerca dels Bombers, amb un gos de venteig i un de rastreig, tenien previst revisar la part inferior de les cingleres, mentre a la part de dalt es tornaven a pentinar pistes i camins. Finalment, un dels grups ha localitzat el cos, en un corriol a baix d’una cinglera, a l’est del Salt de Sallent, un lloc de difícil accés.

Un helicòpter amb efectius dels GRAE s’ha desplaçat fins al lloc dels fets. Poc després els Mossos d’Esquadra han enviat el seu helicòpter amb efectius de la Unitat d’Intervenció de Muntanya (UIM) i la policia judicial per aixecar l’atestat de l’accident i coordinar l’extracció del cos.

Continua la recerca d’un home desaparegut al Solsonès

Els bombers continuen buscant un home de 78 anys que dijous passat es va perdre per la zona del santuari de la Mare de Déu del Llord, a Sant Llorenç de Morunys (Solsonès). L’helicòpter de rescat, juntament amb el GRAE, continua revisant cingleres i barrancs des de l’altiplà del santuari i el perímetre del pantà. També tenen previst pentinar pistes i camins a la zona inferior del barranc, així com les zones del Pla de Sallord, el Camí de Torroella, el Camí de Sant Jaume i la zona de La Mola.