Executiva extraordinària a Junts per abordar el cas Dalmases

Junts per Catalunya celebra aquest dimarts a partir de les quatre de la tarda una executiva extraordinària per abordar el cas Francesc de Dalmases, segons ha anunciat el secretari general de la formació, Jordi Turull, a 8TV aquest dilluns. Després que es filtrés l’informe intern encarregat a l’advocada Magda Oranich que conclou que el diputat i vicepresident de JxCat va “intimidar” la sotsdirectora del programa FAQS de TV3 per les preguntes a la presidenta del partit, Laura Borràs, membres de la direcció han reclamat la dimissió de Dalmases. Turull ha afirmat que aquesta tarda, la direcció de la formació decidirà sobre el futur del diputat.

Oranich apunta pressions per rebaixar l’informe

L’executiva de Junts va designar l’advocada Oranich per elaborar l’informe sobre les “intimidacions”. Aquest mateix dilluns, després que es filtrés l’informe i la resposta de Dalmases, l’advocada ha apuntat que ha rebut pressions per part de Borràs per influir en el redactat final de l’informe. Pel que fa a la nota del diputat, l’autora de l’informe l’ha titllat de “patètica i infantil”. En concret, Oranich ha afirmat que el que consta a l’informe “és el que ha explicat tothom” i que “intentar negar els fets (…) és patètic“.

Segons Oranich, per elaborar l’informe ha entrevistat durant aquests mesos a 20 testimonis. El document conclou que Dalmases “va perdre els nervis” i va actuar de manera “incorrecta”. A més, afegia que “moltes diputades” també li havien fet arribar queixes sobre el diputat parlamentari.

Laura Borràs i Francesc de Dalmases durant el ple / ACN

Dalmases assenyala irregularitats en el procés

Hores després de la filtració de l’informe intern a la premsa, el diputat i vicepresident responia a través d’un comunicat. En el text, Dalmases criticava que les conclusions “no s’ajusten a la realitat” i ha assenyalat que va haver-hi irregularitats.

En referència a l’entrevista de l’advocada a 20 persones, Dalmases ha apuntat que aquestes “no s’identifiquen, ni es recullen les seves suposades manifestacions” a l’informe. A més, el diputat de Junts ha afirmat que, aquell 9 de juliol, als estudis de TV3 “només hi havia cinc persones”, entre les quals, ell mateix.