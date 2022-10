El Govern signa un conveni per formar jutges i lletrats a Catalunya

El Govern ha anunciat aquest dimarts que ha signat un conveni amb el Ministeri de Justícia per establir la col·laboració entre el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada -adscrit a Justícia- i el Centre d’Estudis Jurídics del Ministeri de Justícia en la formació de fiscals i lletrats a Catalunya. El conveni servirà per oferir activitats formatives als fiscals i lletrats que treballen a Catalunya, el que podria suposar un avenç per al català a l’àmbit de justícia, on està arraconat. Els experts assenyalen que la mala salut del català a l’àmbit jurídic té a veure principalment amb el fet que els estudis i les posteriors oposicions s’estudien en castellà, el que provoca que, en haver après els termes en castellà, els jutges, advocats i fiscals no exerceixin en català malgrat que sigui la seva llengua. Aquest conveni podria canviar la situació, tot i que el Govern no ha aclarit si aquestes activitats seran en català.

L’acord que ha anunciat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, renova el conveni que ja s’havia signat entre les dues parts l’any 2019 i tindrà una duració de quatre anys, després dels quals s’haurà de considerar tornar a renovar-lo. Les dues parts finançaran les activitats amb 20.000 euros cadascuna. Una part del conveni defineix que s’ha de crear una comissió de seguiment d’aquestes activitats que a banda d’analitzar la seva difusió haurà d’elaborar el programa formatiu i fer difusió dels cursos. També s’encarregarà de publicar les ponències impartides i expedir certificats d’assistència per als lletrats que s’hi interessin.

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu | ACN

El desastre del català als tribunals

Que el català està en perill als tribunals és un fet que demostren les xifres difoses per la Plataforma per la Llengua en els darrers mesos. De fet, únicament un 7% de les sentències són en català al conjunt dels jutjats del país, una xifra irrisòria darrere de la qual també hi ha la retallada de l’Estatut. Un conveni com aquest podria servir per redreçar una mica la situació en cas que realment s’impartissin els cursos i els materials en català i els lletrats l’adoptessin en el seu dia a dia a la feina. De fet, això és el que va defensar el divulgador lingüístic Enric Gomà en conversa amb El Món el passat mes de maig, quan es va donar a conèixer el retrocés encara més gran del català als tribunals. “Hi haurà més sentències el dia que es puguin formar en català, i això arribarà a mitjà o a llarg termini”, va avisar Gomà. Aquest podria ser un primer pas.