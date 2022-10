El Govern celebra l’informe del Consell d’Europa: “L’única via és el diàleg”

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha celebrat aquest dimarts l’informe del Consell d’Europa sobre el moviment independentista i ha assegurat que l’única via per resoldre el conflicte és “el diàleg”. La portaveu de l’executiu català, Patrícia Plaja, ha advertit que no es pot perseguir l’independentisme i ha assegurat que la repressió policial i jurídica no ferà defallir el moviment independentista.

D’altra banda, Plaja ha demanat discreció pel que fa a la reforma del delicte de sedició i ha evitat fer valoracions concretes. Tot i això, assegura que s’està treballant “discretament” i recorda els pactes que es van produir el passat mes de juliol en el marc de la taula de diàleg. “Es va arribar a un acord de concretar la desjudicialització abans que acabi l’any”, assegura la portaveu de l’executiu, que assegura que s’està abordant el procés de desjudicialització i ha recordat els informes en l’àmbit internacional.

El President de la Generalitat de Catalunya Pere Aragonès al debat de política general 27/09/2022 / Mireia Comas

Reunió Illa-Aragonès

Pel que fa als pressupostos, ha anunciat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, es reunirà amb el cap de l’oposició i líder del PSC, Salvador Illa. Tot i això, ha explicat que no serà la única temàtica que s’abordarà entre el cap de l’executiu i el líder de l’oposició. Amb això, Plaja ha explicat que el Departament d’Economia està ultimant l’anàlisi dels pressupostos i en les properes setmanes es portaran a Govern.

Posada en marxa de l’energètica pública

El Govern ha aprovat els nomenaments del consell d’administració de la nova energètica pública. Plaja ha destacat que és un gran avenç per tirar endavant amb la transició ecològica i verda i els nomenaments són un pas pe tirar endavant “L’energètica”.

L’Energètica és el mitjà propi de la Generalitat per incidir al mercat energètic català , amb l’objectiu de fomentar l’energia renovable aprofitant el potencial de les instal·lacions, edificacions i infraestructures de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, i la comercialització d’energia procedent de fonts d’energia renovables. A partir d’aquestes activitats, podrà desplegar-se en àmbits i activitats com la recàrrega del vehicle elèctric, els serveis d’emmagatzematge, els serveis d’agregació de demanda flexible o els de comercialització lligats a aquests nous models econòmics, entre d’altres.

Els membres del consell d’administració seran les persones titulars de la Secretaria d’Acció Climàtica; de la Direcció General d’Energia; de la direcció de l’Institut Català d’Energia (ICAEN); de la direcció de l’Institut Català del Sòl; de la presidència d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya; de la Direcció General del Patrimoni; de la Direcció General d’Urbanisme; de la Direcció General de Serveis Socials, i de la Direcció General d’Administració Local. També s’ha nomenat membre del consell d’administració el director del Programa temporal per al disseny i la creació d’una empresa energètica pública de la Generalitat de Catalunya, Ferran Civit, que serà designat com a president de L’Energètica.

Inversió extra pel Departament de Salut

El Govern també ha aprovat avui un decret llei de concessió d’un suplement de crèdit de 376 milions d’euros als Pressupostos de la Generalitat vigents per al 2022, el qual es destinarà íntegrament a reforçar el pressupost del Departament de Salut. S’haurà de convalidar al Parlament de Catalunya en un termini de 30 dies i Plaja ha recordat les necessitats del Departament de Salut davant les necessitats derivades de la pandèmia de la covid-19.