Illa descarta donar un “xec en blanc” a Aragonès pels pressupostos

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha avisat el president del Govern, Pere Aragonès, que no oferirà un “xec en blanc” per aprovar els pressupostos. “Si no hi ha negociació, no els votarem. Si hi ha negociació, pot haver acord”, ha subratllat en una atenció a mitjans a Brussel·les en el marc d’una visita en la qual es reunirà amb membres de la Comissió Europea. Illa ha advertit Aragonès que “és moment de fer poques bromes” amb els pressupostos i que és “molt convenient que tothom tingui una actitud responsable” per aprovar uns comptes que entrin en vigor l’1 de gener del 2023. A més, el líder del PSC ha considerat “una bona notícia” la reunió d’Aragonès la setmana passada amb membres de l’executiu europeu.

Sobre els pressupostos, Illa ha insistit en la “disposició” del PSC que hi hagi comptes que estiguin “en vigor” l’1 de gener de l’any que ve i no més enllà. “Tots els partits que volen jugar un rol de centralitat en la política han de debatre, discutir i esmenar. És el que toca fer ara i és el que hem fet”, ha remarcat. “Parlar és bo i hauríem de parlar més”, ha afegit.

No vol dir estar a disposició d’ERC

Ara bé, Illa ha insistit que la voluntat de negociar els pressupostos no vol dir que estiguin en una “dinàmica d’estar a disposició” d’ERC, sinó de “construir una alternativa a un govern que no ha funcionat i no està funcionant”.

Sobre les reunions la setmana passada d’Aragonès amb l’eurocomissari de Justícia, Didier Reynders, i de Mercat Interior, Thierry Breton, després de set anys en què cap president català s’havia reunit amb un alt càrrec de l’executiu europeu a Brussel·les, el líder del PSC ha afirmat que les trobades són “una bona notícia” per a Catalunya. “Com més vingui, millor”, ha assenyat.

Pel que fa al cas del diputat Francesc de Dalmases, el líder del PSC ha evitat “anticipar cap posicionament” perquè, ha subratllat, és la comissió de l’Estatut dels Diputats la que ha d’abordar la qüestió. “Quan hi hagi la informació disponible, caldrà analitzar-la i prendre una decisió”, ha dit.

Finalment, Illa s’ha referit a la missió que el comitè de Peticions de l’Eurocambra ha decidit fer a Catalunya per avaluar la situació del castellà a les escoles. El líder del PSC ha dit no tenir “cap inconvenient” amb el fet que la delegació d’eurodiputats visiti Catalunya per aquesta qüestió. “El català és la columna vertebral i el centre de gravetat de l’ensenyament públic català. Requereix d’atenció especial, però això no vol dir perseguir el castellà”, ha indicat.

Reunions a Brussel·les

El líder del PSC s’ha trobat aquest dimecres amb la presidenta del comitè de l’Eurocambra sobre la covid-19, Kathleen Van Brempt, i la presidenta del grup socialdemòcrata al Parlament Europeu, Iratxe García-Pérez. En la visita a Brussel·les, Illa està acompanyat per la la portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, i l’eurodiputat de la formació Javi López.

Illa es reuneix aquest dijous amb l’eurocomissari d’Economia, Paolo Gentiloni, l’eurocomissari de Relacions Institucionals, Maros Sefcovic, i l’eurocomissària de Cohesió, Elisa Ferreira. A la tarda també es trobarà amb el recentment nomenat delagat del Govern davant la Unió Europea, Ignasi Centelles.