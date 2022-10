Les forces russes de dissuasió nuclear assagen un atac “massiu”

Les forces de dissuasió nuclear de Rússia han exhibit aquest dimecres múscul sota la mirada del president rus, Vladimir Putin, que ha supervisat uns exercicis d’aquestes tropes. De fet, han assajat un atac “massiu” que segons ha dit el govern rus seria la resposta a una hipotètica agressió externa. Els exercicis han implicat moviments per terra, mar i aire i han servit per a verificar el nivell de preparació d’unes forces que Putin podria mobilitzar en cas que algun país intervingui en la guerra a Ucraïna. Segons un comunicat del Kremlin tots els míssils han impactat on estava previst i amb èxit.

El ministre de Defensa rus, Serguei Shoigu, ha informat a Putin d’aquestes maniobres per fer un atac massiu i respondre a “un atac nuclear enemic” si es produeix. Moscou continua defensant que no farà el primer pas per obrir una guerra nuclear, però molts governs d’occident dubten que això sigui cert. Creuen que Putin podria esgrimir que Ucraïna està preparant una bomba bruta per atacar el país amb armes nuclears.

En paral·lel, Putin ha ordenat el reforç de la seguretat en les infraestructures energètiques de Rússia i en punts clau de transport. Tot això en el marc de l’atac al pont de Crimea i en resposta a un suposat pla de sabotatge en la central nuclear de Kursk que estarien organitzant les forces ucraïneses.

Risc “molt alt” de conflicte

El president rus veu “molt alt” el risc que esclati un conflicte que podria ser nuclear com demostren les maniobres d’aquest dimecres. Putin creu que occident no assumeix que el món és “multipolar” i per això intenten evitar de totes totes l’ascens de nous actors. Segons el president rus per evitar aquest ascens imposen “sancions unilaterals contra els qui no estan d’acord amb les seves polítiques”. “No dubten fins i tot a cometre sabotatges”, ha carregat Putin en referència a les “explosions” registrades en els gasoductes Nord Stream de les quals Europa acusa Moscou, que se’n desmarca.