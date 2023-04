Nou conflicte amb Educació per la consulta a les direccions sobre el juliol

La conselleria d’Educació ha fet arribar a les direccions un correu electrònic amb un formulari per tal de decidir qüestions relatives a la primera setmana de juliol. Segons el correu electrònic al qual ha tingut accés El Món, Educació ha afegit a aquest qüestionari un apartat d’observacions perquè les direccions puguin traslladar-los comentaris i anotacions que tindran en compte a l’hora de prendre decisions relatives a aquests cinc dies laborables de juliol que han enfurismat els sindicats.

El contingut del correu electrònic que han rebut aquest divendres les direccions assegura que la Junta Central ha compartit un correu i un formulari perquè el responguin les direccions per tal que puguin dir el que els sembli necessari en referència a la setmana laborable del juliol. El responsable de l’enviament assenyala que “per lligar la normativa actual vigent i la resolució de plantilles” s’ha preparat el formulari, que s’hauria de fer extensiu a tots els territoris i estar degudament emplenat el pròxim 21 d’abril a les dues del migdia. “Volem afinar bé amb el juliol, ja que com tots sabeu aquest tema és complex per a tothom”, conclou el missatge.

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray | ACN

“Passar la pilota a les direccions”

El responsable d’FP d’UGT, Jesús Martín, creu que aquest qüestionari es deu a la necessitat de la conselleria d’Educació de “quedar bé davant l’opinió pública”. “Passen la pilota a les direccions, que hauran de gestionar el malestar del professorat, que no vol anar als centres aquella setmana perquè el juliol està destinat a fer formació”, assegura. Segons la UGT la conselleria “vol rentar-se les mans” i que el professorat “cregui que qui els fa anar al juliol no és el departament sinó les direccions”.