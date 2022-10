Professors fent tasques de manteniment al juliol: la denúncia d’un sindicat

La sectorial d’educació d’UGT ha denunciat que en un centre del Baix Llobregat els professors es van dedicar durant els cinc dies laborables establerts per Educació al juliol a fer tasques de manteniment al centre, entre les quals pintar les aules. La normativa del departament, diuen fonts de l’UGT, es va fer servir per evitar-se el cost de l’equip de manteniment i fer que fossin els mateixos professors els qui les fessin i d’aquesta manera es justifiqués l’assistència al centre educatiu aquells cinc dies. Els fets ja han estat denunciats al Servei Territorial al Baix Llobregat perquè el sindicat considera que atempta contra els drets laborals, un fet que segons l’UGT la conselleria va assegurar que no passaria quan la normativa va entrar en vigor.

L’UGT denuncia que enlloc de corregir aquests fets Inspecció Educativa, tot i comprovar les tasques que es van fer en aquest centre del qual s’amaga el nom, els ha justificat. Segons el sindicat els arguments que va donar inspecció van ser que les tasques s’havien fet en horari no lectiu al juliol -l’UGT assenyala que tots els dies de juliol són no lectius- i que es van fer de forma voluntària sense suposar la totalitat de la jornada laboral. A més, sempre segons aquesta font, inspecció ha argumentat que el personal docent no ha deixat de banda les seves obligacions per fer tasques de manteniment i que tenen el deure de vetllar per la conservació dels recursos i béns públics. UGT també afegeix que inspecció els va respondre que la feina de manteniment es troba dins del projecte d’escola per modernitzar els espais del centre durant el temps que els alumnes no hi són.

El sindicat, però, defensa que el manteniment de l’edifici l’ha de fer personal qualificat i la seva facturació ha d’anar a càrrec de l’Ajuntament en qüestió o de la conselleria encapçalada per Josep Gonzàlez Cambray. A més, afegeixen que en cap cas la voluntarietat ha de ser una opció contemplada per les direccions. “La voluntat de justificar normativament aquesta actuació atempta contra els drets laborals del personal docent i obre la porta a que altres centres de Catalunya utilitzin els primers dies de juliol per fer tasques de manteniment”, denuncien.

Exigeixen una reunió urgent amb el departament

En aquest marc, el sindicat exigeix una reunió “urgent” amb la Directora General de Professorat del Departament, Dolors Colell, per tractar els fets. També insten a no normalitzar ni justificar aquests fets perquè estan “molt allunyats del que ha de ser el correcte desenvolupament de les tasques del personal docent”. Per últim, reclamen la rectificació per part d’inspecció educativa, que consideren que ha justificat que els docents d’aquest centre hagin fet tasques de manteniment en el seu horari laboral.