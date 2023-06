Així serà l’últim programa de ‘Sálvame’: tots els detalls del seu comiat

Ha arribat el dia. Sálvame s’acomiadarà definitivament de l’audiència aquesta tarda amb un programa especial “molt emotiu“. La cancel·lació del programa deixarà orfes els milers de teleespectadors que encara els seguien després de 14 anys, un espai del cor que ha fet història i que ha marcat una manera de fer televisió. Tots els seus treballadors han manifestat la seva tristor per aquest final, sobretot una Belén Esteban que no va poder evitar les llàgrimes en una intervenció a Catalunya Ràdio aquest dijous.

I què passarà a plató? L’adeu de Sálvame tindrà de tot, però serà sobretot una reunió amb antics col·laboradors que rememorarà alguns dels millors moments que han viscut al llarg d’aquesta dècada. S’espera que Adela González, Terelu Campos i María Patiño presentin aquesta última tarda en la qual tots aniran vestits de blanc. Han decidit encendre una foguera que farà de fil conductor, un foc al qual llançaran alguns objectes representatius del programa. Assistiran tots els col·laboradors actuals i també d’antics, una gran festa amb la família de l’espai de Telecinco.

Chelo García Cortés recuperarà la seva icònica secció Diario Che i mostrarà com es fa un programa així en directe i com treballa l’equip que hi ha darrere de càmeres. Un dels grans moments arribarà quan tots cantin plegats Borrón y cuenta nueva, un tema especial que ha compost Alejandro Abad per a aquest moment. Mostraran vídeos de cada col·laborador dels inicis del programa per poder comprar-los amb el seu moment actual i comprovar com han canviat tots.

Sálvame tindrà una nova vida a Netflix | Telecinco

Jorge Javier Vázquez i Mila Ximénez, les grans absències d’aquest comiat

L’adeu de Sálvame coincideix amb el segon aniversari de la mort de Mila Ximénez, una broma cruel del destí que de ben segur que els emocionarà a tots. És més que probable que dediquin uns minuts d’aquest programa especial per rememorar la seva companya, que va ser un pilar fonamental durant molts anys fins que un càncer de pulmó va guanyar-li la batalla.

També trobaran a faltar Jorge Javier Vázquez, de baixa mèdica des de fa unes setmanes. Ell mateix va anunciar que es retiraria de la televisió temporalment perquè no es trobava bé i, a més a més, estava saturat. Molts creien que se saltaria aquest retir per acomiadar-se del que ha estat el seu gran programa en directe; però de moment tots els tertulians han assegurat que no hi acudirà i que el trobaran molt a faltar.