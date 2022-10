El Cazoo Baskonia debuta amb victòria aquesta temporada i amb un espectacle a l’estil ‘Superbowl’

El Cazoo Baskonia va aconseguir una gran victòria (103-89) en el seu primer partit davant l’Unicaja en una trobada marcada per un Buesa Arena que es va vestir de gala, abarrotat amb més 15.500 espectadors que van gaudir d’un espectacle increïble d’acrobàcies, llums i música, i que va servir d’obertura a una temporada que promet ser històrica. Per primera vegada en la lliga ACB, es va organitzar una experiència audiovisual d’aquest calibre, amb l’esperit de la ‘Superbowl’ i que va fer gaudir als aficionats en la prèvia, durant el descans i en finalitzar el partit.

La jornada va començar una hora abans del salt inicial, amb un xou d’acrobàcies, llum i so que va ser l’aperitiu en els prolegòmens del partit perquè l’afició del Baskonia escalfés les seves goles en un debut complicat davant un altre dels equips més veterans de l’ACB.

El pavelló baskonista il·luminat amb milers de polseres de LED que portaven els aficionats va brillar com mai per a acollir un espectacle que també va continuar durant els diversos temps morts que van sol·licitar des de les banquetes tant Joan Peñarroya com Luis Casimiro al llarg del partit, i entre quarts, quan va tenir lloc una exhibició de bike trial i una batucada.

Així, el descans el va protagonitzar l’actuació del conegut cantant Juan Magán, qui va fer vibrar al Buesa Arena amb alguns dels seus temes més coneguts. I amb el bon sabor de boca de la victòria, la inflada del Baskonia va romandre en els seus seients per a presenciar el plat fort de la tard-nit, l’actuació d’Ana Mena.

La reeixida artista malaguenya i de nou Juan Magán van aixecar al públic del Buesa Arena amb una selecció dels seus temes més escoltats. Un fermall d’or a una experiència única que el club vitorià té previst repetir en els ‘openings’ de cada temporada i, a vegades, en partits especials.