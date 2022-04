Compromís perquè els Mossos puguin “passar la frontera” abans de l’estiu

Reunió breu però “intensa i productiva”. Així defineixen fonts dels dos gabinets a El Món la trobada d’aquest dimecres entre el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, i el ministre del ram espanyol, Fernando Grande Marlaska celebrada a Madrid. Una trobada que ha servit per arrencar el compromís de Madrid a enllestir el protocol per tal que els Mossos d’Esquadra puguin fer investigacions més enllà de la frontera espanyola. De fet, era una reunió de treball per enllestir qüestions tècniques de les que es van acordar en la reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya celebrada al Palau de la Generalitat el passat cinc de novembre.

De fet, la reunió estava catalogada per les dues parts “d’ordinària” i “molt tècnica”. A més, Marlaska estava engripat i ha anat per feina. A l’ordre del dia hi havia un balanç sobre els acords subscrits en la Junta de Seguretat, sobre la seva aplicació i els serrells que quedaven pendents. Sobre la taula, un dels més urgents era aclarir quan entraria en funcionament l’acord de “vigilància transfronterera”. És a dir, el protocol per tal que els Mossos d’Esquadra puguin fer un seguiment transfronterer “en calent” que ha de permetre, a més de la persecució, la vigilància i investigació. Fins i tot, amb aquest pacte, la policia catalana començarà a ser reconeguda com una policia d’un Estat membre de la Unió Europea” d’acord amb els termes de l’article 40 del conveni de Schengen. “Seran una policia espanyola més en el marc de la Unió Europea”, emfatisava Marlaska quan va explicar l’acord el passat més de novembre.

El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, durant una sessió de control al Congrés | ACN

El termini per començar a aplicar aquest nou estatus es va fixar en sis mesos. Ara el protocol –que ha de redactar el ministeri– ja està gairebé enllestit i només cal que s’aprovi formalment en la Comissió Mixta de Seguretat de Catalunya, un òrgan tècnic que deriva de la Junta de Seguretat. “Un cop s’aprovi, ja hi haurà llum verda pels Mossos”, apunten fonts d’Interior, d’aquí l’interès a tancar aquest acord i la urgència en tancar una data per celebrar aquesta comissió abans de l’estiu. Així, Marlaska i Elena han acordat posar el darrer segell abans que arribi el mes de juliol.

A la reunió s’ha tractat una de les principals ofensives del departament que dirigeix Joan Ignasi Elena, la reforma de la “llei Mordassa”. Per una banda, el ministeri ha parat l’orella a la interpretació restrictiva que es farà a Catalunya de l’aplicació d’aquesta llei. Per l’altra banda, Elena ha demanat com estava la tramitació parlamentària al Congrés per la seva reforma, en la que ERC intenta pressionar. A la llista també s’han inclòs les noves regulacions de la protecció civil, el permís d’armes dels agents rurals –impugnat per l’advocacia de l’Estat– i la gestió del trànsit en vies titularitat de l’administració general de l’Estat.