El tren descarrilat a Sant Boi circulava per sobre de la velocitat permesa

El tren de mercaderies que va descarrilar a Sant Boi i va impactar amb un comboi d’FGC circulava més de pressa del permès en aquell tram de via. Segons avança La Vanguardia, el registre de la caixa negra del tren descarrilat mostra que circulava a 44 km/h en un tram que estava limitat a 30 km/h per unes obres de manteniment. Això suposa que anava un 47% per sobre de la velocitat permesa. Fonts de la investigació matisen que l’excés de la velocitat només és un dels factors que podria haver influït en l’accident, que va provocar la mort del maquinista del tren d’FGC.

A banda de l’excés de velocitat, els Mossos d’Esquadra i els tècnics d’FGC analitzen si el mal estat de la via, que havia estat denunciat per alguns maquinistes, també hauria jugat un paper clau en el descarrilament del tercer vagó del tren de mercaderies, que va ser el que va impactar amb la cabina del comboi de passatgers. Tot i que inicialment la companyia va negar haver tingut coneixement de cap queixa per deficiències a la via, FGC reconeix ara que el 25 de març va actuar després de l’avís d’un treballador, però insisteixen que la limitació temporal de la velocitat està relacionada amb les obres de renovació del balast en el tram entre Molí Nou i Sant Boi.

El vagó d’un tren de mercaderies s’ha encastat contra un tren de passatgers a Sant Boi de Llobregat

El tren descarrilat va frenar automàticament

Segons el registre de la caixa negra, el maquinista del tren de mercaderies va reaccionar a un primer avís del sistema de seguretat que hi ha a les vies que advertia d’un semàfor en ambre, però no ho va fer en el segon, que va saltar en el tram on es va produir l’accident. Tal com explica el mateix diari, com que el maquinista no va prémer el botó de reconeixement, el sistema va activar de manera automàtica el fre d’emergència. La maniobra es va produir en una corba i va provocar el descarrilament del tercer vagó del tren de mercaderies.

Les primeres investigacions apunten que cap dels dos maquinistes que anaven al tren no es va adonar que el vagó havia sortit del rail i de manera involuntària haurien provocat el bolcament quan van intentar reprendre la marxa. La investigació també assenyala que el maquinista s’hauria d’haver posat en contacte amb el centre de control després de la frenada d’emergència i no ho va fer. Actualment, hi ha tres investigacions en marxa: una del jutjat d’Instrucció 5 de Sant Boi, una altra per part d’Inspecció de Treball i una tercera per part dels tècnics d’FGC.