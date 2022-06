Els jutges veten les entitats sobiranistes en el procés del 25% i hi admeten Hablamos Español

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha tancat la porta al fet que Òmnium Cultural, USTEC i la Plataforma per la Llengua es personin en el procediment per la sentència del 25% de castellà a les escoles catalanes com a part afectada, però no ha tingut cap problema amb acceptar l’entitat espanyolista Hablamos español. Aquest clatellot, a més, no ha arribat sol: el tribunal també ha rebutjat els últims dos recursos de reposició que havia presentat la Generalitat contra l’execució forçosa de la sentència del 25%, que la conselleria d’Educació ha definit com “aberrant”.

Aquestes entitats, juntament amb altres sindicats com La Intersindical, van fer un front judicial comú per lluitar contra aquesta sentència. Per ara el TSJC els ha rebutjat com a parts afectades en el procediment, però no s’ha pronunciat encara sobre la demanda de nul·litat que van presentar aquest conjunt d’organitzacions. Òmnium, USTEC, la Plataforma per la Llengua i La Intersindical van anunciar un front comú contra la sentència en trobar que es podia demanar la nul·litat de la sentència al complet perquè un dels jutges havia triat participar en aquest cas.

El front judicial per demanar la nul·litat continua viu

Les organitzacions que han presentat aquest recurs argumenten que hi va haver una elecció irregular d’un dels jutges que va redactar la sentència, concretament el jutge Javier Aguayo Mejía, perquè ell mateix va decidir la seva participació en el cas.

Les entitats han denunciat reiteradament que es va “vulnerar un principi jurídic fonamental”, el dret a ser jutjat per un magistrat predeterminat per la llei, que està recollit “a la mateixa Constitució espanyola”. Aquest front judicial va assegurar que portaria el cas a Europa en cas que el tribunal continuï amb el procés d’execució d’aquesta sentència. En paral·lel, el front judicial va denunciar la “inoperància” del Govern en la defensa de la immersió per no haver trobat aquest fet que pot anul·lar tota la sentència.