Entren a robar a casa Laura Borràs

La presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs ha patit un robatori aquest diumenge. De moment, no se saben gaires detalls, però els lladres haurien entrat quan no hi havia ningú a casa i s’haurien endut només documentació personal. Així ho ha explicat la mateixa Borràs en una piulada a la seva compte de Twitter. La presidenta del Parlament també ha agraït les actuacions policials i com s’està portant el cas. De moment, però, no hi ha cap pista ni sospitosos.

He presentat denúncia als @mossos per un robatori que hem patit a casa. Només s’han endut documents personals. Agraeixo la professionalitat del servei d’escortes, els agents de la comissaria i de la policia científica que estan actuant davant d’aquest atac a la meva privacitat. — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) June 19, 2022

Borràs ha sigut breu en explicar la notícia aquest diumenge utilitzant la xarxa social Twitter. Només ha parlat d’un robatori el qual sembla que s’han trobat, és a dir, que no es trobaven dins de la casa quan ha passat i que no han patit cap classe de dany. La presidenta del Parlament també ha enumerat les coses que li han robat i és una llist abastant curta. De fet, ella mateixa ha assegurat que només li falten documents personal, però sembla que altres coses de valor que podia tenir a casa han quedat intactes. Borràs també ha explicat que ha presentat una denúncia als Mossos d’Esquadra i per tant, la situació s’investigarà.

Agraïments a les forces de seguretat

La presidenta del Parlament també ha tingut unes paraules d’agraïment cap a la policia que s’està fent càrrec del cas. I és que davant la situació hi ha hagut una reacció policial i pel que pot deixar entreveure el tuit de Borràs, sembla que els fets portaran a l’obertura d’una investigació oficial que esclareixi el que ha passat. Així doncs, Borràs s’ha mostrat molt satisfeta amb la feina dels Mossos d’Esquadra a qui els hi ha dedicat pràcticament la meitat del seu missatge de Twitter: “Agraeixo la professionalitat del servei d’escortes, els agents de la comissaria i de la policia científica que estan actuant davant d’aquest atac a la meva privacitat”.