Sanció mínima per al policia que va agredir Jordi Borràs

La Policia Nacional ha sancionat amb una any de suspensió de feina i sou a l’insector condemnat per haver agredit el fotoperiodista Jordi Borràs amb el crit de “Visca Franco!”. Tot plegat va succeir l’any 2018 prop de la prefectura de Via Laietana, quan Borràs tornava de cobrir un acte.

L’inspector va reconèixer el fotoperiodista i li va etzibar un cop de puny. Amb Borràs a terra, el policia nacional el va seguir agredint, fins al punt que un grup de persones el van haver d’aturar i van avisar els Mossos d’Esquadra. El policia va ser condemnat per l’agressió, després que l’agent admetés que havia colpejat Borràs per motius ideològics. Va ser condemnat a un any de presó per un delicte de lesions amb agreujant de discriminació per motius ideològics. Malgrat tot, la pena va quedar suspesa amb la condició que no tornés a dcometre un delicte en 2 anys. El policia va pagar una indemnització de més de 7.000 euros i té prohibit acostar-se al fotoperiodista durant 4 anys. Per aquests tipus d’accions, el reglament intern està considerat com una falta molt greu.

Jordi Borràs, fotògraf d’El Món, després de ser agredit per un policia espanyol el juliol del 2018

Una de les sancions més lleus

Malgrat la sentència, i segons ha informat el diari Eldiario.es, l’agent ha rebut una de les sancions més lleus que hi ha internament dins de la Policia Nacional. En declaracions a El Món.cat, Borràs s’ha mostrat indignat per la decisió del cos policiat. “Hurien d’expulsar-lo. No té sentit que segueixi treballant en una feina pública, tot i haver gredit una persona”, ha afirmat de forma contundent.

Insta l’independentisme a pressionar a Marlaska

El fotoperiodista també ha volgut criticar el ministeri de l’Interior espanyol i Fernando Grande-Marlaska, el seu cap de cartera: “Li deuen deure molts favors…”, ha dit Borràs, qui no pot recòrrer aquesta decisió. Alhora, ha instat els partits independentistes a pressionar al senyor Marlaska perquè canviï de decisió. “Se m’esant pixant a la cara”, ha conclòs.