La Mesa del Parlament busca com conservar la delegació de vot de Puig

La Mesa del Parlament busca com conservar la delegació de vot de Lluís Puig després que el Tribunal Constitucional (TC) hagi notificat que l’invalida. La reunió e la Mesa d’aquest dimarts s’ha allargat més de tres hores al matí i continuarà aquesta tarda, han informat fonts de l’òrgan. Segons les mateixes fonts, la majoria independentista de la Mesa ha acordat “mantenir la delegació vigent a tots els efectes jurídics i polítics” de la delegació de vot. Aquest acord s’ha pres malgrat l’advertència del lletrat major sobre la il·legalitat de fer-ho perquè la mateixa sentència fa una vinculació amb una anul·lació de la delegació de vot de Puigdemont i Comín el 2018. La reunió continua a hores d’ara perquè s’estudia “l’aplicabilitat de l’acord”, contra el qual s’ha manifestat el PSC.

Segons les mateixes fonts, la sentència que ha arribat no es refereix a la darrera delegació de vot vigent i que ningú va impugnar. A aquest fet s’agafa la majoria independentista per considerar que es pot mantenir la delegació de vot. L’advertència del lletrat, però, obre el debat sobre si aquesta decisió posa en perill els funcionaris que han de participar en tot el procés que implica acceptar i fer efectiva una delegació de vot, per exemple, comptabilitzar-lo. Un cas semblant al que ja va passar amb Pau Juvillà, de la CUP.

La notificació que anul·la el vot delegat de Puig va arribar fa una setmana

El TC ha notificat aquest dimarts al Parlament l’anul·lació de la delegació de vot del diputat de Junts Lluís Puig. La decisió de l’alt tribunal va arribar dilluns de la setmana passada però la cambra catalana no ha rebut la notificació oficial fins avui. Per això, en l’última Mesa es va decidir mantenir la delegació de vot al diputat de Junts per al ple de la setmana passada a l’espera de la notificació del TC.

El TC va anul·lar el 27 de juny del 2022 l’acord de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que el passat 25 de març va admetre la sol·licitud de Puig de delegar el seu vot. Cal tenir en compte que Puig està exiliat a Bèlgica des del 2017. El tribunal també ha anul·lat l’acord de la Mesa del 26 de març que confirmava aquesta delegació de vot de Puig. Segons la resolució del TC, els dos acords vulneren el dret del PSC i la resta de formacions d’exercir funcions representatives i el dels ciutadans a participar en els assumptes públics a través dels representants que trien a les urnes.

Puig va reaccionar de seguida a la notícia amb una piulada on va assegurar que “gràcies a Salvador Illa i al PSC la repressió segueix endavant”. El diputat de Junts va lamentar que el Tribunal Constitucional “segueix amb la seva postura” i els drets dels ciutadans que el van votar “tornen a ser vulnerats”.