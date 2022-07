La participació telemàtica de Puig al Parlament torna a estar en l’aire

La participació telemàtica de l’exconseller i diputat de Junts exiliat Lluís Puig en comissions del Parlament torna a estar en l’aire. La Mesa del Parlament ha rebut aquest dimarts una petició de la Mesa de la comissió d’Afers Institucionals (CAI) demanant un criteri general sobre la possibilitat d’intervencions telemàtiques dels diputats, però no s’ha pres cap decisió al respecte. El que s’ha decidit és encarregar un informe jurídic sobre l’assumpte, han explicat fonts de l’òrgan rector de la cambra catalana.

En època de restriccions per covid, i d’acord amb el que va establir la Mesa, les comissions del Parlament es feien en format híbrid i hi podien intervenir diputats telemàticament. De fet, aquest format va permetre que el mateix Lluís Puig pogués participar de la CAI. Però les mesures contra la covid ara ja no estan vigents.

Fora del període de restriccions per la pandèmia, només intervenen telemàticament a les comissions els compareixents però no diputats, que poden delegar el seu vot en un company de partit. En canvi, en les reunions de la Mesa del Parlament sí que hi ha hagut la participació telemàtica d’alguns dels membres. En aquest cas, la seva presència no pot ser substituïda per ningú perquè només poden formar part de la reunió els membres de la Mesa.

Puig no va poder intervenir telemàticament en una comissió de la que forma part

Puig va reclamar de manera formal a la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) poder participar-hi a distància. La comissió.v El diputat de Junts defensava els articles 4 i 5 del reglament del Parlament i assegurava que la seva participació s’havia de facilitar per “garantir” els seus drets com a diputat. La demanda de Puig arribava enmig de la polèmica pel seu vot delegat, que va ser admès per la majoria independentista de la Mesa del Parlament fa dues setmanes, malgrat la sentència del Tribunal Constitucional (TC) que n’anul·lava una altra anterior.

La setmana passada el diputat de Junts per Catalunya Salvador Vergés va acabar fent eco de la veu Puig durant la Comissió d’Afers Institucionals (CAI). El grup parlamentari de Junts va optar per facilitar que Puig participés fent-li eco a través d’un diputat. Vergés escoltava la intervenció de Puig a través d’un auricular i reproduïa les seves paraules a la sala de grups del Parlament on es va celebrar la comissió.

D’altra banda, la reunió de la Mesa també ha rebut l’escrit de Cs en què demanen que es retiri la delegació de vot i l’assignació econòmica a Puig. La Mesa s’ha remès als acords ja presos i donarà una resposta formal a l’escrit de la formació liberal.