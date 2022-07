Un diputat de Junts retransmet el que li diu Puig per telèfon per donar-li veu al Parlament

El diputat de Junts per Catalunya Salvador Vergés ha fet eco de la veu del diputat exiliat Lluís Puig durant la Comissió d’Afers Institucionals (CAI), on havia demanat participar de forma telemàtica. La Mesa de la comissió ha assegurat que no podia resoldre aquesta petició, de manera que el grup parlamentari de Junts ha optat per facilitar que Puig participés fent-li eco a través d’un diputat. Vergés escoltava la intervenció de Puig a través d’un auricular i reproduïa les seves paraules a la sala de grups del Parlament on se celebra la comissió.

Lluís Puig, exconseller de Cultura, exiliat a Brussel·les.

La intervenció de Puig s’ha produït en el torn de paraula del grup parlamentari en el marc de la compareixença de Meritxell Borràs, directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Vergés ha explicat que en no haver-se resolt la petició de Puig ell mateix donaria veu a l’exconseller fent-li d’eco “en nom de tot el grup parlamentari de Junts com a acte de defensa dels seus drets, dels dels ciutadans que el van votar”.

Lluís Puig denuncia l’espionatge amb Pegasus

Puig ha intervingut per encoratjar Borràs en la seva nova tasca com a directora de l’ACPD, un ens que ajuda la ciutadania a “fer valer els seus drets sobre les pròpies dades”. El diputat exiliat ha afirmat que el cas Pegasus suposen un repte “fonamental” per a la defensa dels drets de les persones. “Malauradament a Catalunya estem vivint el que probablement és un dels atacs més flagrants contra el dret més fonamental”, ha lamentat Puig. L’exconseller ha considerat que “la situació és molt greu i tothom hauria de preocupar-se’n, però sembla que tot s’hi val”.

El grup parlamentari de Junts per Catalunya perd aquest dijous el vot de l’exconseller i diputat exiliat Lluís Puig en tot allò que s’hagi de votar a la Comissió d’Afers Institucionals (CAI), on havia demanat participar de forma telemàtica. Així ho han explicat fonts de JxCat a El Món. Les mateixes fonts han assegurat que després que hagi quedat en l’aire la seva presència telemàtica a la comissió, JxCat no ha substituït Puig per un altre diputat, de manera que no podrà votar i el seu vot no podrà se comptabilitzat. Puig és el centre de la polèmica pel seu vot delgat que la cambra ha mantingut malgrat que el Tribunal Constitucional el va anul·lar.

La comissió deixa en l’aire la petició de Puig per participar telemàticament

La mesa de la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) del Parlament ha valorat aquest dijous al matí la petició del grup parlamentari de Junts per Catalunya perquè Lluís Puig participi telemàticament en la comissió que ha començat a les 10 hores. Fonts de la presidència de la Comissió, que ocupa el socialista Jordi Terrades, han dit que el que ha demanat JxCat no ho pot decidir la mesa de la Comissió perquè es tracta d’una decisió que recau en la Mesa del Parlament, on els independentistes tenen majoria. Puig és el portaveu del grup parlamentari de JxCat en aquesta comissió. A finals del 2021, Puig va poder intervenir telemàticament en una comissió de Cultura però perquè la Mesa va decidir, pel context de pandèmia, que les comission es poguessin celebrar en format híbrid (presencial i telemàtic). Un cop aixecades les mesures per la Covid-19, ja no existeix aquesta opció perquè el reglament no ho contempla.