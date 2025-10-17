Nova sentència contra la protecció que els museus catalans han fet i dedicat a l’art de la Franja i del monestir de Sixena en particular. La nova resolució ara dictada per la secció 5a de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, estima el recurs interposat per l’Ajuntament de Sixena i declara nul·la la resolució del conseller de Cultura de la Generalitat, aleshores Santi Vila, de data 18 d’abril de 2017.
Una ordre que resolia “no autoritzar la disgregació de la col·lecció del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal, catalogada per resolució del conseller de Cultura de 20 de maig de 1999 i no autoritzar la sortida de les instal·lacions del Museu de Lleida dels 44 béns procedents del Reial Monestir de Sixena que formen part de la col·lecció”. De fet, són les obres que la Guàrdia Civil va confiscar del Museu de Lleida l’any 2017 aprofitant l’aplicació de l’article 155 de la Constitució arran de la declaració d’independència.
Un llarguíssim procés judicial
L’Ajuntament de Vilanova de Sixena va recórrer contra la resolució de Vila, però el 15 de novembre del 2017 el jutjat d’Osca que duia el litigi va requerir-ne el trasllat. El 30 de novembre l’Audiència d’Osca va confirmar la sentència que ordenava el trasllat, que la Guàrdia Civil va fer efectiu l’11 de desembre, de matinada i aprofitant que el 155 deixava la conselleria de Cultura en mans del ministre de Cultura Íñigo Méndez de Vigo .
El recurs contra la resolució del conseller va seguir el seu tràmit judicial, però es va suspendre la tramitació el desembre del 2018 a l’espera que el Tribunal Suprem confirmés la decisió de l’Audiència. No va ser fins a mitjans del 2024 que es va reprendre el procediment i ara, un cop han passat vuit anys s’ha resolt altre cop en favor de Sixena.