Nueva sentencia contra la protección que los museos catalanes han hecho y dedicado al arte de la Franja y del monasterio de Sixena en particular. La nueva resolución ahora dictada por la sección 5ª de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, estima el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Sixena y declara nula la resolución del consejero de Cultura de la Generalitat, entonces Santi Vila, de fecha 18 de abril de 2017.

Una orden que resolvía «no autorizar la disgregación de la colección del Museu de Lleida, Diocesano y Comarcal, catalogada por resolución del consejero de Cultura de 20 de mayo de 1999 y no autorizar la salida de las instalaciones del Museu de Lleida de los 44 bienes procedentes del Real Monasterio de Sixena que forman parte de la colección». De hecho, son las obras que la Guardia Civil confiscó del Museu de Lleida en el año 2017 aprovechando la aplicación del artículo 155 de la Constitución a raíz de la declaración de independencia.

Un larguísimo proceso judicial

El Ayuntamiento de Vilanova de Sixena recurrió contra la resolución de Vila, pero el 15 de noviembre de 2017 el juzgado de Huesca que llevaba el litigio requirió su traslado. El 30 de noviembre la Audiencia de Huesca confirmó la sentencia que ordenaba el traslado, que la Guardia Civil hizo efectivo el 11 de diciembre, de madrugada y aprovechando que el 155 dejaba la consejería de Cultura en manos del ministro de Cultura Íñigo Méndez de Vigo .

El recurso contra la resolución del consejero siguió su trámite judicial, pero se suspendió la tramitación en diciembre de 2018 a la espera de que el Tribunal Supremo confirmara la decisión de la Audiencia. No fue hasta mediados de 2024 que se reanudó el procedimiento y ahora, una vez han pasado ocho años se ha resuelto otra vez a favor de Sixena.