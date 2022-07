Aturada una comissió del Parlament pel bloqueig a la participació de Puig

La presidenta de la comissió de Cultura del Parlament, Dolor Sabater de la CUP, ha forçat l’aturada de la sessió per la impossibilitat que hi intervingués de forma telemàtica el diputat exiliat Lluís Puig. Ahir la Mesa del Parlament (amb l’acord de JxCat, la CUP, l’abstenció d’ERC i els dos vots en contra del PSC) va acorar permetre que Puig pogués intervenir telemàticament a les comissions. Avui, però, no hi havia les condicions tècniques per fer efectiu aquest acord de la Mesa.

Sabater ha explicat en iniciar la sessió que malgrat l’acord de la Mesa “no ha arribat l’acord en forma tècnica a la comissió”. La cupaire ha afirmat que “malgrat la voluntat de fer-ho efectiu, no hi ha condicions tècniques perquè això sigui possible”. Així doncs, Sabater ha dit que com a presidenta no veia “altra solució” que suspendre la comissió “perquè no es donen les condicions democràtiques per fer efectiu el que va decidir la Mesa ahir”. És una consideració que ha fet com a presidenta sense haver-ho acordat amb la mesa de la comissió ha advertit.

Després de discutir-ho amb altres membres de la mesa, Sabater s’ha acollit a l’article 54.3 del reglament per aprovar la desconvocatòria de la sessió. “Tenint en compte les circumstàncies, a l’espera que es dirimeixin les circumstàncies que facin que la comissió sigui possible, aquesta queda desconvocada”, ha anunciat Sabater.

El PSC ha votat en contra de la desconvocatòria. En canvi ERC i JxCat han votat en contra d’aturar-la.

Abstenció polèmica d’ERC a la Mesa del Parlament

Els dos membres d’ERC a la Mesa del Parlament s’han abstingut en la reunió d’aquest dimarts de la Mesa a l’hora de votar un acord sobre la petició del diputat exiliat Lluís Puig de poder participar de forma telemàtica en les comissions parlamentàries, segons ha pogut saber EL MÓN a partir de fonts de Junts. La participació telemàtica de Puig a les comissions s’ha salvat amb el vot de la CUP.

En una compareixença al Parlament, la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, ha dit que l’informe que es va demanar als lletrats sobre aquesta qüestió “ha plantejat dubtes sobre la seva viabilitat”. Així doncs, els republicans han considerat que “per buscar totes les garanties i evitar que es puguin vulnerar els drets de Puig, la millor via seria una reforma del reglament, per garantir els seus drets sempre en una comissió on faci falta”.