Puig valora positivament que la Mesa mantingui el seu vot delegat

El conseller en l’exili i diputat de Junts en el Parlament Lluís Puig ha valorat positivament que la Mesa del Parlament hagi adoptat una “posició contundent” per a mantenir la seva delegació de vot que el Tribunal Constitucional (TC) havia anul·lat.

Puig també ha reiterat que no pensa deixar l’escó. “Em vaig presentar a les eleccions per a fer present l’exili i la nostra repressió. No sé què passarà, però per a deixar l’escó hauria de passar alguna cosa que em fes pensar que no val la pena continuar aquesta lluita”, ha afirmat en una entrevista aquest dijous del Punt Avui.

El diputat de Junts ha defensat que des del Parlament “s’està fent tot” per a mantenir la seva delegació de vot –que ha continuat acceptant el seu vot malgrat no aparèixer en pantalla– i ha destacat el paper de la presidenta de la Cambra, Laura Borràs, en aquest assumpte. “Està sota el punt de mira judicial i se li poden acumular demandes, causes o judicis”, ha dit.

Puig defensa a Borràs

D’altra banda, Puig creu que el cas de Laura Borràs i el cas de fraccionament de contractes com “una pràctica normalíssima en totes les institucions públiques i ho veu com un cas polític. “Si volen trobar, trobaran el que faci falta, perquè és una causa polititzada; el sistema judicial de l’Estat és un escàndol”, ha criticat.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, saludant a l’inici del ple / Mariona Puig

L’extradició dels encausat per l’1-O

El conseller en l’exili ha dit que si el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) confirma les conclusions de l’advocat general, Richard de la Tour, sobre que la justícia belga no pot rebutjar el lliurament dels encausats per l’1-O, reclamats pel magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, “hi hauria un aval per a poder fer una nova petició d’extradició”.

“Hi ha molts altres arguments que servirien per defensar la no extradició. M’ho prenc tot entenent que el que busquen és que no es repeteixi de cara a Puigdemont, Comín i Ponsatí en el moment en el qual se’ls resolgui el cas de la immunitat. Soc caça menor i el que busquen és la caça major, amb el president Puigdemont”, ha conclòs Puig.