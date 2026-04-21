En una discreta cerimònia a la sala de vistes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), al Palau de Justícia, es va celebrar aquest dilluns l’acte d’ascens de vuit jutges i jutgesses, cinc dones i tres homes, a la categoria de magistrats i magistrades dins l’organigrama de la justícia espanyola a Catalunya. Una cerimònia que va presidir la hiperactiva presidenta del TSJC, Mercè Caso, acompanyada del president de la Sala Social, Jaume González, i del president de l’Audiència de Barcelona, Antonio Recio, tots dos membres de la Sala de Govern.
L’ascens suposa un canvi de categoria, per antiguitat, i un canvi en l’escut de la toga i les punyetes, però ser magistrat no atorga més poder que ser jutge. En tot cas, des d’aquest dilluns Catalunya compta amb vuit magistrats més en set partits judicials diferents. En concret, els canvis afecten Sabadell, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Reus, Girona, Barcelona i Lleida.
En el seu discurs, Caso va demanar als nous magistrats “mantenir viu el sentit del seu esforç com a membres de la judicatura a través de la qualitat del servei, conjugar en present la responsabilitat envers la ciutadania, continuar coneixent els territoris i, amb especial consciència, protegir els drets lingüístics dels usuaris del sistema judicial a Catalunya”.
Set partits judicials
La relació de jutges ascendits comença per Celia Perpinyà Sanchermé, que té la plaça número 7 de la Secció Civil del Tribunal d’Instància de Sabadell. En segon terme, ja és magistrat Abraham Peláez Romero, de la plaça número 4 de la Secció Civil del Tribunal d’Instància de l’Hospitalet de Llobregat. En tercer lloc, Teresa Vela Rodríguez, de la plaça número 5 de la Secció Civil i d’Instrucció del Tribunal d’Instància de Sant Feliu de Llobregat. Així mateix, també seran magistrats Luis Llorente Barrio, plaça número 2 de la Secció Civil del Tribunal d’Instància de Reus; Daniel Pozo Giménez, plaça número 5 de la Secció Civil i d’Instrucció del Tribunal d’Instància també de Reus; Celia Ortega Fernández, plaça número 2 de la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància de Girona i Marta Casero del Carmen, plaça número 11 de la Secció Civil del Tribunal d’Instància de Barcelona així com Marta Pérez Navarro, plaça número 2 de la Secció Social del Tribunal d’Instància de Lleida.