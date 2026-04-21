En una discreta ceremonia en la sala de vistas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en el Palacio de Justicia, se celebró este lunes el acto de ascenso de ocho jueces y juezas, cinco mujeres y tres hombres, a la categoría de magistrados y magistradas dentro del organigrama de la justicia española en Cataluña. Una ceremonia que presidió la hiperactiva presidenta del TSJC, Mercè Caso, acompañada del presidente de la Sala Social, Jaume González, y del presidente de la Audiencia de Barcelona, ​​Antonio Recio, ambos miembros de la Sala de Gobierno.

El ascenso supone un cambio de categoría, por antigüedad, y un cambio en el escudo de la toga y las puñetas, pero ser magistrado no otorga más poder que ser juez. En todo caso, desde este lunes Cataluña cuenta con ocho magistrados más en siete partidos judiciales diferentes. En concreto, los cambios afectan Sabadell, Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Reus, Girona, Barcelona y Lleida.

En su discurso, Caso pidió a los nuevos magistrados «mantener vivo el sentido de su esfuerzo como miembros de la judicatura a través de la calidad del servicio, conjugar en presente la responsabilidad hacia la ciudadanía, continuar conociendo los territorios y, con especial conciencia, proteger los derechos lingüísticos de los usuarios del sistema judicial en Cataluña».

La presidenta del TSJC, Mercè Caso, en una imagen de archivo/TSJC

Siete partidos judiciales

La relación de jueces ascendidos comienza por Celia Perpinyà Sanchermé, que tiene la plaza número 7 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Sabadell. En segundo término, ya es magistrado Abraham Peláez Romero, de la plaza número 4 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Hospitalet de Llobregat. En tercer lugar, Teresa Vela Rodríguez, de la plaza número 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sant Feliu de Llobregat. Asimismo, también serán magistrados Luis Llorente Barrio, plaza número 2 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Reus; Daniel Pozo Giménez, plaza número 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia también de Reus; Celia Ortega Fernández, plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Girona y Marta Casero del Carmen, plaza número 11 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Barcelona así como Marta Pérez Navarro, plaza número 2 de la Sección Social del Tribunal de Instancia de Lleida.