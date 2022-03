Tamara Falcó justifica que Joan Carles I hagi comès delictes econòmics

És habitual que el nom de Tamara Falcó es converteixi en tendència cada dimecres, quan participa a El Hormiguero com a membre de la tertúlia d’actualitat. La filla d’Isabel Preysler és marquesa de Griñón des de l’any passat, quan el pare va deixar-li en herència el títol nobiliari. Això la converteix en aristòcrata, una posició que sembla que l’allunya encara més dels teleespectadors del programa en el que col·labora…

Així ho demostren les darreres declaracions que ha fet en directe, quan ha justificat que Joan Carles I s’hagi quedat diners que pertanyien a l’Estat. Les paraules textuals han estat: “Joan Carles té llibertat per venir a Espanya. Ja s’ha disculpat! Ha dit en la carta que ha enviat que lamenta el que ha passat”. La seva companya, la presentadora de La Sexta Cristina Pardo, li recordava que els diners que s’hauria quedat l’emèrit també són d’ella: “Haurà de donar explicacions perquè s’ha quedat amb diners de tothom, també teus”. Era llavors quan Tamara ficava encara més la pota en reconèixer que no li importa: “A veure, si el rei Joan Carles s’ha quedat amb uns cèntims meus… doncs se’ls dono. No passa res. A més a més que esteu qüestionant Hisenda i la Fiscalia i això no em sembla bé”, etzibava per sorpresa de tothom.

Com era d’esperar, els teleespectadors del programa han engegat una campanya contra ella a les xarxes socials: “Crec que programes de prime time com El Hormiguero haurien de pensar seriosament en deixar anar a persones com Tamara Falcó, en el qual justifiquen que el rei emèrit hagi robat i li perdona els cèntims que li correspondrien. Envia un missatge a la societat perillós”, diu un. D’altres l’acusen de pronunciar un comentari “vergonyós” i acusen el presentador, el Pablo Motos, d’haver denigrat el programa amb una tertuliana així: “Com lamento que gent tan bona i professional com Cristina Pardo hagi de suportar-la”. Creuen que Tamara Falcó genera “vergonya aliena” i no entenen què aporta al programa: “És inculta, però s’embutxaca uns quants diners cada setmana per no aportar res i dir bestieses. La culpa és nostra per donar-li audiència”.

Creo que programas de "prime time" como @El_Hormiguero tendrían que pensar seriamente en dejar ir a personas como Tamara Falcó, donde justifican que el Rey emérito haya robado y le perdona los céntimos que le corresponderían. Manda un mensaje a la sociedad peligroso #ZaheraPozaEH — Jorge Ramos Guerra (@jorgitoramos22) March 10, 2022

Pablo Motos, igual te tenías que ir tú, por haber denigrado tu programa con una……..( no encuentro calificativo) como Tamara Falcó. Como lamento que gente tan buena y profesional como Cristina Pardo, tenga que soportarla. — Resiliencia (@Resilie04653103) March 10, 2022

Nada, esta por ser quien es.

Asi nos va.. 😳😳 — Mariamss💕 (@mariam_sdoble) March 10, 2022

No, la culpa es de Pablo Motos por mantenerla. Si vemos la tertulia es por los demás tertulianos. — Pepe Palau (@pepe_palau) March 9, 2022

Queda clar que la presència a El Hormiguero de Tamara Falcó cada cop genera més rebuig. De fet, la setmana passada també va ser notícia per assegurar que havia trobat la solució per acabar amb la guerra a Ucraïna: que tots reséssim un rosari. En aquella ocasió també la van deixar verda, el que demostra que a poc a poc va acumulant més detractors que la volen fora de la tertúlia.