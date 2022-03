Tamara Falcó comparteix la seva proposta per acabar la guerra a Ucraïna

És habitual que Pablo Motos faci servir El Hormiguero com a altaveu per manifestar què pensa sobre l’actualitat i per fer discursos sobre els problemes que veu en la gestió del govern. Com era habitual, no ha pogut evitar pronunciar-se sobre la guerra a Ucraïna, la que ha aprofitat per carregar contra “els interessos” ocults en permetre els conflictes armats, els que considera que són “un negoci“. Seguint aquesta línia, han comentat les novetats sobre el tema en la tertúlia d’actualitat de cada dijous. En ella, Cristina Pardo, Nuria Roca i Juan del Val debatien sobre la conveniència d’enviar armes quan, de sobte, Tamara Falcó demanava el torn de paraula per proposar la idea amb la que creu que podria acabar el conflicte. Amb la boca oberta es quedaven tots quan la jove deixava anar que estava convençuda que ajudaria molt que tots resessin.

“Ahir el Papa de Roma va convocar un rosari. Nosaltres vam resar enmig de la serra i tot això. Sé que pot haver-hi moltíssima gent que no hi cregui, però és una opció i potser l’hauríem de provar tots“, etzibava la filla d’Isabel Preysler. El presentador, molt xocat per la seva proposta, preguntava si l’havia entès bé: “Proposes que intentem resar?“, al que ella sentenciava que sí: “Sí, hem de resar”. L’únic que s’atrevia a defensar-la mínimament era Juan del Val: “Si algú és creient, doncs genial. Ara bé, crec que hem d’apostar per un bloqueig econòmic”.

Poc després, Tamara Falcó evidenciava que tampoc no és que estigui molt informada: “Creieu que els espanyols podem demanar a les empreses espanyoles que es retirin de Rússia?”, deia sense saber que moltes ja ho estan fent. Els companys li explicaven que la gran majoria han començat a retirar-se, encara que òbviament a algunes els costarà sortir ràpidament del territori. Ella tornava a insistir i preguntava si realment totes han marxat, al que Pablo Motos ja renunciava i donava la paraula a un altre dels tertulians.

Abrir una tertulia sobre #Rusia y #Ucrania y que, de repente, Tamara Falcó haga su gran aportación: rezar el Rosario. Anonadado😳 | #AlaskaEH pic.twitter.com/G0SPM8SUbh — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) March 3, 2022

Com era d’esperar, la xarxa s’ha omplert de crítiques i comentaris ofensius cap a Tamara Falcó. L’acusen de fer una proposta surrealista i massa naïf, així com de no entendre els problemes d’aquelles persones que no són tan privilegiades ni riques com ella. Ara també, també hi ha hagut teleespectadors que han defensat que demani que la gent resi perquè és una opció en la que els catòlics realment confien.

Entre Ayuso con la Virgen y Tamara Falcó pidiendo rezar el rosario para acabar con la guerra, nos está quedando un país para salir corriendo. — silvia ramírez (@silviaramrez1) March 4, 2022

No soporto a Tamara Falcó. Ni a ella, ni a nadie de su entorno, pero sobre todo, que salga en un prime time hablando de una guerra y que pida que reces, mientras sonrie y se rie, me parece de un frívolo… — King of Pandora 👑🏳️‍🌈 (@riscophantom) March 3, 2022

Tamara Falcó acaba de soltar en el hormiguero que recemos un rosario para acabar con la guerra en Ucrania, no he sentido tanta vergüenza en mi vida — Taniü. (@TaniaFeernandez) March 3, 2022

Mira en otras cosas puedo discrepar pero no hay nada de malo en que Tamara Falcó diga que hay que rezar por una guerra. Hay que respetar las creencias de cada uno.

Con subir stories y poner tweets ayudáis mucho también por la paz.

La hipocresía. — Clara Gil (@ClaraGi51123790) March 3, 2022

No entiendo porqué la gente se mete con Tamara Falcó por decir lo de rezar, allá cada uno con sus creencias y sus esperanzas.

Más ridículo hacen los políticos, que sí pueden parar la guerra, encendiendo edificios con colores de la bandera de Ucrania o llevando camisetas de ella. — Racks (@Rackks) March 4, 2022

Sigui com sigui, el que queda clar és que s’ha generat un autèntic debat a Twitter entre aquells que defensen que resi i aquells que creuen que ha fet el ridícul. Les declaracions de Tamara Falcó mai no passen desapercebudes i encara menys si comenta un tema d’actualitat, el que ha tornat a col·locar-la en la primera línia mediàtica.