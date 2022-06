Isabel Preysler i Mario Vargas Llosa fan vides separades

Isabel Preysler i Mario Vargas Llosa viuen junts des de fa set anys, moment en què van consolidar una relació que demostrava que la socialité encara tenia ganes d’enamorar-se. Ella va posar a disposició del premi Nobel la mansió que té en una de les millors urbanitzacions de Madrid, una finca en la que han conviscut… fins ara. I és que sembla que la parella no estaria travessant el seu millor moment, precisament.

La revista Semana publica avui en exclusiva una informació que podria estar avançant la separació d’una de les parelles més consolidades dels darrers anys en el star-system espanyol. Quina? Que han deixat de conviure junts. Isabel Preysler i Mario Vargas Llosa estan vivint separats des de fa un temps, una notícia de la que la revista ha aconseguit proves. Ja no viuen sota el mateix sostre, el que sembla indicatiu d’una crisi que podria derivar en una ruptura definitiva.

Isabel Preysler i Mario Vargas Llosa, en crisi

Els fotògrafs de la revista han captat unes imatges que demostren que l’escriptor està instal·lat en un altre pis, mentre que Isabel Preysler continua en la casa madrilenya de 500 metres quadrats en la que ha viscut darrerament. Aquestes últimes setmanes els hem vist aparèixer junts en un parell d’actes públics, el que sorprèn tenint en compte que estarien fent vides separades. Junts des del 2015, no fa gaire els vam poder veure dedicant-se mostres d’estima en la presentació d’un llibre. Quina versió ens creiem, llavors? Estan en crisi i per això no viuen junts? O continuen enamorats però han decidit deixar de conviure? Podria ser que s’haguessin separat però vulguin fer veure que tot continua igual?

Isabel Preysler i Mario Vargas Llosa van acudir a Masterchef | TVE

El mitjà assegura que Mario Vargas Llosa hauria marxat de la casa familiar el passat mes de maig, quan ambdós es van contagiar de coronavirus. Ella el va passar sense pràcticament cap símptoma, el que li va permetre estar al costat de l’intel·lectual quan aquest va haver de ser ingressat perquè acabar tenint una pneumònia. Als seus 86 anys, l’escriptor hauria pres la decisió d’independitzar-se. De moment no s’ha filtrat el motiu, però queda clar que la premsa rosa començarà a perseguir-los per esbrinar què ha passat realment i com està la relació.