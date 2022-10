Íñigo Onieva reapareix després de la ruptura: “Vull demanar perdó a Tamara”

Íñigo Onieva ha donat la cara després de la ruptura amb Tamara Falcó. L’empresari protagonitzava un parell de vídeos en què se’l veia cometent una infidelitat, els que en un principi van negar que fossin actuals… però, finalment, no va poder negar l’evidència i la filla d’Isabel Preysler el va deixar. El compromís es va trencar i ell no havia tornat a aparèixer públicament, ja que la seva imatge pública s’havia vist molt malmesa. Fins i tot va dir-se que l’empresa l’havia acomiadat en conseqüència.

Íñigo Onieva reapareix davant dels periodistes | Europa Press

Íñigo Onieva es mostra penedit del que ha fet a Tamara Falcó

Ara, tres setmanes després, ha concedit les primeres declaracions sobre el tema. La sorpresa arribava en veure’l assumint la seva culpa i demanant perdó a Tamara públicament: “El primer que vull és demanar respecte per a la meva família, a la qui estic profundament agraït perquè m’han mostrat un suport incondicional en aquest moment tan difícil. Em sap greu que hagin de passar per això i que hagin de pagar les conseqüències de tot això. Sento que hagin de patir aquest assetjament dia sí dia també i m’entristeix molt que estiguin passant per això. No s’ho mereixen i només volem viure la nostra vida amb normalitat”.

“Aprofito per demanar perdó a Tamara una altra vegada, ho faré totes les vegades que calgui. Tot això em té totalment destrossat i em penedeixo molt d’haver-li fet mal i d’haver-la fallat. Si ja és dur de per si haver-la perdut, tota aquesta repercussió mediàtica que està tenint ho complica tot molt més i, per tant, no tinc res a celebrar. No he anat a cap festa i no tinc ganes de res. L’única cosa que vull és tornar als meus compromisos professionals, estar amb la meva família i amics íntims perquè sense el seu suport no hagués pogut suportar aquesta situació tan complicada d’una manera suportable”, ha assegurat.

I Íñigo ha prosseguit en l’al·legat amb una defensa: “L’única cosa que vull és que tot això acabi com abans millor. No som dolents ni herois, som persones que cometem errors. Gràcies als periodistes que m’han defensat i als que no, també, demano respecta cap a la meva persona, la meva feina i la meva família”.