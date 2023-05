Tamara Falcó, amb crosses dos mesos abans de la boda amb Íñigo Onieva

Tamara Falcó ha tingut un accident dos mesos abans de la boda amb Íñigo Onieva, la que tenen previst que se celebri a principis del mes de juliol. La tertuliana ha arribat al plató d’El Hormiguero amb crosses i tots s’han posat les mans al cap en pensar que podria haver-se lesionat greument. No podrà anar sense ajuda el dia de l’enllaç?

Se l’ha vist caminar molt a poc a poc, moment en què Pablo Motos ha deixat caure que després comentarien què havia passat: “Avui Tamara ha vingut, ha caigut per les escales i té el peu una mica malament”.

El diagnòstic del metge? Que té un esquinç en un dels peus: “Soc nova en això de les crosses. Venia corrents a la tertúlia i he caigut per culpa de les sabates, ja que m’agrada que em vagin una mica grans. Però aquí estic, venim fins i tot lesionats perquè show must go on“.

Tamara Falcó, amb crosses dos mesos abans de la boda | Antena 3

Tamara Falcó, amb un esquinç poc abans de la boda amb Íñigo Onieva

Ha explicat que aquest és el primer esquinç que es fa, així que ja és mala sort que se l’hagi fet just ara quan queda poc per a la boda: “De moment hauré d’anar al fisioterapeuta, qui ja m’ha dit que me’l recol·locarà”. Confia en estar recuperada per llavors i també en haver après la lliçó que ha d’anar amb compte i més ara que comença a apropar-se la data.

D’aquesta intervenció, molts s’han quedat amb l’aparició de la seva gossa Jacinta. L’animaló s’ha comportat d’allò més bé i ha demostrat que està acostumada a les càmeres.

Tamara Falcó i la gossa, juntes a El Hormiguero | Antena 3

Una caiguda que ha fet molta gràcia i que torna a interposar un petit inconvenient a la boda de Tamara Falcó i Íñigo Onieva.