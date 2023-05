Tamara Falcó, con muletas dos meses antes de la boda con Íñigo Onieva

Tamara Falcó ha tenido un accidente dos meses antes de la boda con Íñigo Onieva, la que tienen previsto que se celebre a principios del mes de julio. La tertuliana ha llegado al plató de El Hormiguero con muletas y todos se han puesto las manos en la cabeza al pensar que podría haberse lesionado gravemente. ¿No podrá ir sin ayuda el día del enlace?

Se le ha visto andar muy despacio, momento en que Pablo Motos ha dejado caer que después comentarían qué había pasado: «Hoy Tamara ha venido, se ha caído por las escalas y tiene el pie un poco mal».

¿El diagnóstico del médico? Que tiene un esguince en uno de los pies: «Soy nueva en esto de las muletas. Vendía deprisa a la tertulia y he caído por culpa de los zapatos, ya que me gusta que me vayan un poco grandes. Pero aquí estoy, venimos incluso lisiados porque show must go on «.

Tamara Falcó, con muletas dos meses antes de la boda | Antena 3

Tamara Falcó, con un esguince poco antes de la boda con Íñigo Onieva

Ha explicado que este es el primer esguince que se hace, así que ya es mala suerte que se lo haya hecho justo ahora cuando queda poco para la boda: «De momento tendré que ir al fisioterapeuta, quien ya me ha dicho que me lo recolocará». Confía al estar recuperada para entonces y también al haber aprendido la lección que tiene que tener cuidado y más ahora que empieza a acercarse la fecha.

De esta intervención, muchos se han quedado con la aparición de su perra Jacinta. El animalito se ha comportado a las mil maravillas y ha demostrado que está acostumbrada a las cámaras.

Tamara Falcó y la perra, juntas en El Hormiguero | Antena 3

Una caída que ha hecho mucha gracia y que vuelve a interponer un pequeño inconveniente a la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva.