Tamara Falcó ha disfrutado de la despedida de soltera dos meses antes de la boda con Íñigo Onieva, uno de los acontecimientos del año para las revistas del corazón. La hija de Isabel Preysler se ha ido a Portugal con las amigas, un viaje que ha tenido que hacer en muletas ahora que tiene un esguince en el tobillo después de una caída. La revista Diez Minutos ha captado todo el grupito en la playa y también dentro de una iglesia, una desconexión muy necesaria en medio de los preparativos.

Le han acompañado las gemelas Casilda y Ani Finado, dos aristócratas muy amigas de Tamara. La primera es la más famosa de ellas dos, una apasionada de la moda que ha concedido unas declaraciones sorprendentes sobre Tamara e Íñigo.

La despedida de soltera de Tamara Falcó, en Portugal | Diez Minutos

Casilda, una de las mejores amigas de Tamara Falcó, crítica con Íñigo Onieva

Casilda Finado ha hablado de la boda de su amiga ante los micrófonos de Europa Press . Asegura que tiene «muchas ganas» del enlace, sobre todo porque ve a la futura novia «muy contenta y feliz»: « Tami está muy feliz y también liada, ¡prácticamente no la vemos! Entre que ya no tenía tiempo de normal y ahora con los preparativos… Todavía menos. Como toda novia, no tiene tiempo para nada antes de la boda. Está feliz, ¡imagínate!».

Le han preguntado sobre la reconciliación de Tamara e Íñigo, la que sorprendió a todo el entorno porque nadie creía que lo perdonara después de ponerle los cuernos con más de una chica: «Me gusta que triunfe el amor. Ahora lo he conocido mejor y me cae muy bien, es buena persona. Me cae mucho mejor ahora. Con todo lo que pasó, siempre las amigas se posicionan… Pero se tiene que perdonar y están muy contentos y felices. Creo en la reinserción, sí. Creo que es muy buena persona y que todo el mundo puede meter la pata. Lo que pasa es que en estos casos todo el mundo se entera», ha dicho reconociendo que se enfadaron muchísimo con él por lo que hizo.

Además, lo ha acusado directamente «de haber metido la pata» y de haberse equivocado al dedicarse en el mundo de la noche y de las discotecas: «Estar metido en la noche nunca te aporta nada bueno. Dice mucho de él que tenga ganas de tener una vida algo más sana«, espeta en un comentario que intenta alabarlo… pero que, a la vez, deja claro que no le gustaba como actuaba.

Tamara Falcó, en muletas | Europa Press

Por otra banda, también ha aprovechado esta intervención para cargar contra Mario Vargas Llosa por la actitud que ha mantenido a raíz de la separación de Isabel Preyser. Ha dicho de todo a la madre de su mejor amiga y esto no gusta a Casilda: «No es muy caballeroso lo que ha hecho contra ella. Se tiene que ser educado y considerado con la gente, seas un premio Nobel o no».