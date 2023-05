Toda la verdad sobre la polémica del vestido de novia de Tamara Falcó

Tamara Falcó se ha quedado sin traje de novia dos meses antes de la boda, una de las peores pesadillas para todas aquellas a punto de casarse. En su caso, la culpa la ha tenido la carencia de acuerdo con la marca que había seleccionado para diseñar su modelo. La diseñadora en cuestión compartía un comunicado en el que anunciaba que habían roto la relación contractual porque la marquesa les pedía un traje que era «demasiado similar» al estilo de otra marca y que no querían copiarla «por respeto profesional«. La versión de la hija de Isabel Preysler es muy diferente y así lo ha demostrado en El Hormiguero .

¿Qué ha dicho? En primer lugar, ha reconocido que la situación ha estado «muy desagradable» y que no se esperaba llegar hasta este extremo. Los problemas habrían empezado hace tiempo: «Yo tenía claro como era el vestido que me gustaba desde hacía tiempo. Estas diseñadoras vinieron a casa de mi madre y me dijeron que me lo harían. En la prueba, sin embargo, el traje había cambiado completamente y tenía unos volúmenes que antes no estaban. Yo sabía que no era lo mismo y tengo unas fotos que lo describen todo».

Tamara Falcó da detalles de los problemas con las diseñadoras de su traje

«Fue superincómodo y allí empezó a ir todo mal. La cosa se torció y empezaron los abogados… Era un momento que tenía que ser muy bonito y todo empezó a empeorar, me desanimé mucho. Yo lo que no quería era casarme con un vestido que no me gustaba, lo siento. Han dejado caer que es difícil trabajar conmigo y no es así», ha explicado en directo.

Tamara Falcó dice la verdad de los problemas con el vestido de novia | Antena 3

Tamara Falcó había firmado un contrato con la marca para ser su imagen durante un año, lo que ahora irremediablemente se romperá porque han acabado muy mal. Ha dejado el tema en manos de los abogados, que tendrán que ver como acaba una historia incómoda. Además, le han dejado en una situación complicada porque quedan pocas semanas y no tiene ni idea de qué vestido llevará: «De momento no sé nada, continúo valorando opciones. Lo que quiero es aprovechar para dar las gracias a todos los diseñadores que se han acercado a mí para hacerme el vestido».