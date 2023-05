Tamara Falcó se queda sin vestido de novia a dos meses de la boda

Malas noticias para Tamara Falcó. La hija de Isabel Preysler se ha quedado sin vestido de novia cuando quedan menos de dos meses para su boda. La colaboradora de El Hormiguero lo tenía todo cerrado con una marca que se mostraba encantada con ella en un principio. Ahora todo ha cambiado y Sophie te Volià ha enviado un comunicado a la revista ¡Hola! entre otros medios, en el que anuncia que han roto la relación contractual que habían firmado.

¿Qué ha pasado? La noticia es una bomba y vuelve a demostrar que el enlace entre Tamara e Íñigo está gafado. La marca de trajes de novia ha acusado a la marquesa como la culpable de este cambio de planes: «El acuerdo entre Sophie te Voilà y la señora Falcó para la confección de su vestido de novia ha tenido que ser resuelto a consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la señora Falcó. Desde el principio hemos puesto todo nuestro esfuerzo para que se sienta la novia más guapa del año, cuidando cada detalle y escuchando sus ideas. Entendemos la importancia de capturar la esencia sobre los conceptos e inspiraciones de nuestras novias y, como es normal, en la mayoría de casos partimos de una inspiración en otros diseños que combinamos con nuestro estilo y el savoire faire de las profesionales de primer nivel de esta compañía».

«Sin embargo, sentimos un profundo respeto por la creación artística otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño. Por el respeto que nos merece la originalidad de los trabajos otras marcas de alta costura, no podemos cumplir con determinadas exigencias de la señora Falcó, que desde el inicio de la relación hemos desaconsejado y negado a realizar para acercarse demasiado a diseños ajenos a nuestra marca», han añadido.

Uno de los trajes de la marca que había escogido Tamara Falcó | Instagram

Tamara Falcó tendrá que buscar otro diseñador para su vestido de novia

Con esto, dejan caer que Tamara tendría unas ideas en la cabeza propias de otra marca de trajes y que, por ética profesional, se han negado a copiarlos. Sorprende que no hayan llegado a un punto intermedio o que ella no haya optado por aquella otra marca directamente si realmente tenía tan claro que quería un estilo así. ¿A qué se referirán exactamente? Porque debe de ser algo muy y muy evidente de otro diseñador para no querer hacer nada que se parezca.

En sus primeras declaraciones sobre el tema, también en la revista ¡Hola!, Tamara Falcó se muestra con la boca abierta: «No te lo creerás, pero me acabo de enterar de esto a través de la prensa. No tenía ni idea y nunca pensé que llegaríamos a este punto. De hecho, estábamos trabajando en un entendimiento, al menos por nuestra parte. Niego categóricamente que les haya pedido una cosa así porque yo soy la primera que me dedico a la moda y tengo un respeto máximo hacia todos los diseñadores. Lo que yo los trasladé eran mis inspiraciones, sin intención que copiaran un diseño. Ahora es un problema porque tengo que empezarlo todo desde cero. Me hace mucha pena porque lo que tenía que ser un momento superespecial e ilusionante, ahora se ha convertido en un conflicto lleno de momentos de tensión. Se había desvirtuado totalmente el proceso, pero no pensé que llegaríamos hasta aquí. Doy las gracias a la marca por todos sus buenos deseos, pero me han dejado compuesta y sin vestido«.

Ahora habrá que ver qué hace Tamara Falcó, teniendo en cuenta que queda muy poco tiempo para la boda y será muy difícil que encuentre algún diseñador capaz de hacerle un diseño a medida con tan pocas semanas de margen. Lo más probable es que tenga que pagar un extra, está claro, lo que no será problema con una cartera tan importante como la suya.