Tamara Falcó es queda sense vestit de núvia a dos mesos de la boda

Males notícies per a Tamara Falcó. La filla d’Isabel Preysler s’ha quedat sense vestit de núvia quan queden menys de dos mesos per a la seva boda. La col·laboradora d’El Hormiguero ho tenia tot tancat amb una marca que es mostrava encantada amb ella en un principi. Ara tot ha canviat i Sophie et Volià ha enviat un comunicat a la revista ¡Hola! entre altres mitjans, en el qual anuncia que han trencat la relació contractual que havien signat.

Què ha passat? La notícia és una bomba i torna a demostrar que l’enllaç entre Tamara i Íñigo té la negra. La marca de vestits de núvia ha acusat la marquesa com la culpable d’aquest canvi de plans: “L’acord entre Sophie et Voilà i la senyora Falcó per a la confecció del seu vestit de núvia ha hagut de ser resolt a conseqüència de l’incompliment contractual per part de la senyora Falcó. Des del principi hem posat tot el nostre esforç perquè se senti la núvia més guapa de l’any, tot cuidant cada detall i escoltant les seves idees. Entenem la importància de capturar l’essència sobre els conceptes i inspiracions de les nostres núvies i, com és normal, en la majoria de casos partim d’una inspiració en altres dissenys que combinem amb el nostre estil i el savoire faire de les professionals de primer nivell d’aquesta companyia”.

“No obstant això, sentim un profund respecte per la creació artística d’altres companys i la nostra ètica empresarial ens impedeix traspassar certs límits que posarien en perill l’autoria original del disseny. Pel respecte que ens mereix l’originalitat de les feines d’altres marques d’alta costura, no podem complir amb determinades exigències de la senyora Falcó, que des de l’inici de la relació hem desaconsellat i negat a realitzar per apropar-se massa a dissenys aliens a la nostra marca”, han afegit.

Un dels vestits de la marca que havia escollit Tamara Falcó | Instagram

Tamara Falcó haurà de buscar un altre dissenyador per al seu vestit de núvia

Amb això, deixen caure que Tamara tindria unes idees al cap pròpies d’una altra marca de vestits i que, per ètica professional, s’han negat a copiar-los. Sorprèn que no hagin arribat a un punt intermedi o què ella no hagi optat per aquella altra marca directament si realment tenia tan clar que volia un estil així. A què es referiran exactament? Perquè deu ser alguna cosa molt i molt evident d’un altre dissenyador per no voler fer res que s’hi assembli.

En les seves primeres declaracions sobre el tema, també a la revista ¡Hola!, Tamara Falcó es mostra amb la boca oberta: “No t’ho creuràs, però m’acabo d’assabentar d’això a través de la premsa. No en tenia ni idea i mai no vaig pensar que arribaríem a aquest punt. De fet, estàvem treballant en una entesa almenys per la nostra part. Nego categòricament que els hagi demanat una cosa així perquè jo soc la primera que em dedico a la moda i tinc un respecte màxim cap a tots els dissenyadors. El que jo els vaig traslladar eren les meves inspiracions, sense intenció que copiessin un disseny. Ara és un problema perquè he de començar-ho tot des de zero. Em fa molta pena perquè el que havia de ser un moment superespecial i il·lusionant, ara s’ha convertit en un conflicte ple de moments de tensió. S’havia desvirtuat totalment el procés, però no vaig pensar que arribaríem fins aquí. Dono les gràcies a la marca per tots els seus bons desitjos, però m’han deixat amb un pam de nas i sense vestit“.

Ara caldrà veure què fa Tamara Falcó, tenint en compte que queda molt poc temps per a la boda i serà molt difícil que trobi algun dissenyador capaç de fer-li un disseny a mida amb poques setmanes de marge. El més probable és que hagi de pagar un extra, és clar, el que no serà problema amb una cartera tan voluminosa com la seva.