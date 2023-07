Laura Escanes s’ha enfrontat al repte que li ha proposat una revista de moda i ha ensenyat tot el que duu a dins del necesser. La influencer reconeix que es maquilla des de molt jove i que ha après molts trucs gràcies als vídeos i tutorials de TikTok. Sempre va estupenda, però no sempre hauria estat així: “Jo també he dut les ombres molt mal difuminades, que ara veig fotografies antigues i no entenc com podia anar així”. Sempre li hauria agradat anar arreglada i això l’hauria enfrontat a la seva mare: “Recordo que m’esbroncava i em deia que no podia anar tan maquillada a l’escola perquè només tenia 14 anys. Ella em deia que encara em faltava molt per poder fer-ho i què feia jo? Sempre duia quatre o cinc productes de maquillatge a la motxilla de l’escola i el primer que feia quan entrava a l’ascensor era córrer a maquillar-me”.

Més enllà de confessions personals, Laura Escanes ha ensenyat als lectors de Glamour quins productes no poden faltar en el seu dia a dia. Ella té la sort de comptar amb l’ajuda de maquilladors professionals, als qui diu que demana un munt de trucs per poder incorporar-los en el seu dia a dia: “M’hi fixo molt i així després puc copiar-los”. En primer lloc, diu que no pot viure sense els hidratants de llavis i ha mostrat quins són els seus preferits. Pel que fa al bàlsam de llavis, sap que ha de ser el més natural possible i sense cap color: “Si té algun gust, m’estic llepant els llavis tota l’estona i això me’ls resseca encara més”. També ha ensenyat quin és el millor corrector de maquillatge, un que ha aconseguit després de provar-ne molts altres.

Laura Escanes ensenya què duu a la bossa | Youtube

També duu sempre dos coloretes, un en pols i un altre en crema, i també la brotxa de confiança; la que diu que fa servir per a absolutament tot. Pel que fa al pintallavis i el perfilador, diu que no té una marca clara. Això sí, té clar que li agrada un en concret que té un petit mirall incorporat. Laura Escanes s’ha deixat captivar per les extensions de pestanyes, així que també necessita dur un raspallet sempre amb ella: “A totes les bosses, a tots els necessers, a la tauleta de nit, al cotxe… a tot arreu tinc un raspall com aquest per pentinar-les”. Una altra cosa que no falta? Un perfum en format de viatge perquè diu que li agrada molt olorar bé: “Tinc molta mania amb les olors i només tinc tres o quatre models a casa”.

Ella ha canviat de color de cabell i pentinat moltíssimes vegades, així que és conscient que necessita cuidar-se’l molt. Com aconsegueix tenir-lo tan hidratat? Ha revelat quin és el seu truc: “Un cop per setmana m’hi aplico una mascareta d’hidratació profunda durant tota la tarda mentre veig una sèrie i, un cop al mes, vaig cap a la perruqueria i allà em fan un tractament d’hidratació que és increïble”

La filla de Laura Escanes ha heretat la passió pel maquillatge

Des que s’ha convertit en mare, però, la llista de coses que duu a sobre ha crescut: “Sempre duc un raspall d’aquests petits i portàtils que diuen que no trenquen els cabells perquè em va bé per a mi i per a la nena”. En aquest sentit, diu que també porta un munt de gomes de cabell, totes de colors: “Les més petites són les que faig servir per a Roma”. Sobre la petita, ha dit que també és la responsable que dugui un munt d’adhesius i cromos als necessers.

Una part que ha fet gràcia ha estat quan ha tret a la llum quina és una de les passions de la nena: “Quan estic una estona sense sentir-la, me la trobo al lavabo mentre intenta posar-se ombres d’ulls i amb les meves sabates de taló. He d’anar amb compte perquè tot el que dic i faig acaba sent un exemple per a ella”. La barcelonina diu que sempre duu un paquet de tovalloletes, un gest “molt de mare” com diu ella.

Un vídeo amb què Laura Escanes confessa alguns dels trucs que amaguen els seus necessers.