Laura Escanes se ha enfrentado al reto que le ha propuesto una revista de moda y ha enseñado todo lo que lleva dentro del neceser. La influencer reconoce que se maquilla desde muy joven y que ha aprendido muchos trucos gracias a los videos y tutoriales de TikTok. Siempre va estupenda , pero no siempre habría sido así: «Yo también he llevado las sombras muy mal difuminadas, que ahora veo fotografías antiguas y no entiendo cómo podía ir así». Siempre le habría gustado ir arreglada y esto le habría enfrentado a su madre: «Recuerdo que me decía que no podía ir tan maquillada al cole porque solo tenía 14 años. Ella me decía que todavía me faltaba mucho para poder hacerlo ¿y qué hacía yo? Siempre llevaba cuatro o cinco productos de maquillaje en la mochila de la escuela y lo primero que hacía cuando entraba al ascensor era correr a maquillarme».

Más allá de confesiones personales, Laura Escanes ha enseñado a los lectores de Glamour qué productos no pueden faltar en su día a día. Ella tiene la suerte de contar con la ayuda de maquilladores profesionales, a quienes dice que pide un montón de trucos para poder incorporarlos en su día a día: «Me fijo mucho y así después puedo copiarlos». En primer lugar, dice que no puede vivir sin los hidratantes de labios y ha mostrado cuáles son sus preferidos. En cuanto al bálsamo de labios, sabe que tiene que ser lo más natural posible y sin ningún color: «Si tiene algún gusto, me estoy lamiendo los labios todo el rato y esto me los reseca todavía más». También ha enseñado cuál es el mejor corrector de maquillaje, uno que ha conseguido después de probar otros muchos.

Laura Escanes enseña qué lleva a la bolsa | YouTube

También lleva siempre dos coloretes , uno en polvo y otro en crema, y también la brocha de confianza; la que dice que usa para absolutamente todo. En cuanto al pintalabios y el perfilador, dice que no tiene una marca clara. Eso sí, tiene claro que le gusta un en concreto que tiene un pequeño espejo incorporado. Laura Escanes se ha dejado cautivar por las extensiones de pestañas, así que también necesita llevar un cepillito siempre con ella: «En todos los bolsos, a todos los neceseres, en la mesilla de noche, en el coche… en todas partes tengo un cepillo como este para peinarlas». ¿Otra cosa que no falta? Un perfume en formato de viaje porque dice que le gusta mucho oler bien: «Tengo mucha manía con los olores y solo tengo tres o cuatro modelos en casa».

Ella ha cambiado de color de cabello y peinado muchísimas veces, así que es consciente que necesita cuidárselo mucho. ¿Cómo consigue tenerlo tan hidratado? Ha revelado cuál es su truco: «Una vez por semana me aplico una mascarilla de hidratación profunda durante toda la tarde mientras veo una serie y, una vez al mes, voy hacia la peluquería y allí me hacen un tratamiento de hidratación que es increíble».

La hija de Laura Escanes ha heredado la pasión por el maquillaje

Desde que se ha convertido en madre, sin embargo, la lista de cosas que lleva encima ha crecido: «Siempre llevo un cepillo de estos pequeños y portátiles que dicen que no rompen el pelo porque me va bien para mí y para la niña». En este sentido, dice que también lleva un montón de gomas de pelo, todas de colores: «Las más pequeñas son las que uso para Roma». Sobre la pequeña, ha dicho que también es la responsable que lleve un montón de pegatinas y cromos en los neceseres.

Una parte que ha hecho gracia ha sido cuando ha sacado a la luz qué es una de las pasiones de la niña: «Cuando estoy un rato sin sentirla, me la encuentro en el lavabo mientras intenta ponerse sombras de ojos y con mis zapatos de tacón. Tengo que tener cuidado porque todo lo que digo y haya acaba siendo un ejemplo para ella». La barcelonesa dice que siempre lleva un paquete de toallitas, un gesto «muy de madre» como dice ella.

Un video con que Laura Escanes confiesa algunos de los trucos que esconden sus neceseres.