Aída Nizar pide el voto para Vox y recibe una lluvia de críticas

Aída Nizar nunca ha callado nada de lo que piensa sobre ningún tema. Se trata de una de las tertulianas de televisión más bocazas, una ex concursante de realities con mucho carácter que se ha colocado en primera línea mediática precisamente por lo que acaba de hacer. Ahora que se acercan las elecciones, ha querido aprovechar su fama para pedir el voto para Vox.

Lo ha hecho en un post que ha publicado en su perfil de Instagram, una petición que deja clara su ideología de extrema derecha. De hecho, reconoce que acudió a un mitin y aplaude las ideas de Santiago Abascal: «¡Confiamos en ti! ¡Ojalá seas el Nayib Bukele español! Devuélvenos la España que merecemos y que han destruido», dice haciendo referencia al polémico presidente del Salvador. Unas duras declaraciones que lo han colocado en el centro de la diana mediática.

El Español le ha preguntado directamente por qué pide el voto para Santiago Abascal, una ideología extremista que vuelve a dejarla en evidencia ante sus fans. Ella confiesa que le gusta mucho todo lo que defiende Vox y que no quiere esconderse: «He decidido dar una oportunidad a un político que parece íntegro porque me lo demuestre con hechos tangibles. Quiero la España que tuvimos y que han destruido tanto los del Partido Popular como los del PSOE, que ha convertido este país inseguro y donde no existen derechos coherentes«.

Su padre tiene orígenes árabes, así que sorprende que ahora ella vote un partido que está contra de la llegada de los inmigrantes: «Santiago Abascal no es xenófobo, lo que no quiere son los inmigrantes ilegales y yo tampoco los quiero. Mi padre vino en España a estudiar y se convirtió en catedrático, esta es la diferencia… ahora la inmigración viene a delinquir. Ojalá Vox tenga la fuerza suficiente para gobernar o, al menos, pon orden», ha llegado a espetar Aída Nizar.

Lluvia de críticas para Aída Nizar por su defensa de Vox

Este posicionamiento político ha hecho que muchísima gente criticara a Aída Nizar, que ha recibido un montón de comentarios negativos en Twitter. Entre ellos, destacan algunos que lo acusan de ser «inculta» y otros que dejan claro que no los sorprende en absoluto que un personaje tan controvertido y polémico como ella sea hacen de este partido.

Esto no hace más que demostrar que se necesita votar alguna alternativa diferente a VOX. — DigoNo (@digoNo83) July 19, 2023

Pfff que novedad. La verdad que da el perfil — DM (@danmarq82) July 19, 2023

Cuanta incultura — Andrés Moreno Clares (@Andres62Ct) July 19, 2023

Menudo team se monta la derechita. La próxima incorporación será Paqui la coles. — DANNY (@danicort97) July 19, 2023

La verdad es que estar a años luz de este personaje me reconforta. — Micro_Ficus 🇪🇸 💜🏳️‍🌈👩 (@ficus_micro) July 19, 2023