Santi Millán protagonizó un montón de titulares escandalosos cuando se filtró un video suyo en el que aparecía manteniendo relaciones sexuales con una chica que no era su mujer. Todo el mundo dio por hecho que estas imágenes habían sacado a la luz una infidelidad, sin esperarse que Rosa Olucha le defendiera y reconociera que tienen una relación abierta después de catorce años de matrimonio y dos hijos en común.

El actor denunció la filtración y se mostró indignado por todos los comentarios que llegó a leer sobre su relación. Ahora, más de un año después, explica cómo va la causa judicial y da más detalles sobre cómo se sintió. Lo ha hecho en una entrevista en La Vanguardia : «Todavía no se ha castigado a los culpables de la filtración, todavía estamos trabajando en ello. La justicia va despacio… Se han localizado a las personas que lo filtraron y a la persona que lo publicó en las redes sociales. Ahora Twitter tiene que conceder el permiso para poder identificarlo personalmente. Es un proceso largo, pero no tengo prisa tampoco».

Lo que más daño le hizo de todo fue que se expusiera a la otra persona y su entorno: «Se han tenido que comer una cosa en la que ni pinchan ni cortan». Ahora bien, es consciente que el tema era potente y susceptible de generar muchos comentarios: «Entiendo que se hicieran chistes al respeto y que la gente lo comentara, incluso encontré cosas realmente ingeniosas que me hicieron gracia».

«Al final, es saludable poder hacer humor de las cosas. El humor me parece correcto y saludable, el problema es cuando entramos en juicios de valor sin conocer la realidad, el porqué y el cuándo. No conocen nada y valoran desde su situación personal sin conocer la otra. Este es el error, culpabilizar, acusar o señalar. Aquí tendríamos que ser más prudentes», ha reflexionado Santi Millán.

Santi Millán ha sido víctima de la filtración de un video sexual | Europa Press

Santi Millán reconoce que nunca ha querido entrar en política

El presentador y humorista barcelonés ha hecho vida en Madrid desde hace muchos años. Le han preguntado si algún partido político lo ha tentado para empezar una carrera en este ámbito, pero él lo niega. Además, deja claro que tampoco aceptaría una propuesta de estas características: «Tampoco he sido una persona muy activa a la hora de dar mi opinión a través de las redes sociales. Cuando me han preguntado, siempre he respondido. Ahora bien, creo que mi opinión vale el mismo que la tuya o la de mi vecino. Considerarlo de otro modo me parecería pretencioso».